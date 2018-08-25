Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено на 70%

Фото с сайта ОАО "Беларуськалий"

26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено почти на 70%. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ заявил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, сообщает БЕЛТА.

Новый горно-обогатительный комбинат начнет работу в 2019 году. "Работы завершены практически на 70%. В этом году заканчивается проходка стволов, ведется строительство обогатительной фабрики", - отметил Иван Головатый. Уже сегодня для работников ГОК строится жилье. К этому времени готовы два жилых дома, в 2018 году планируется начать строительство еще около 200 квартир и детского сада. В следующем году планируется сдать 300 квартир.

Возведение Петриковского ГОК является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий" за всю его современную историю. Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Срок сдачи в эксплуатацию первой очереди объекта - декабрь 2019 года. Выход на проектную мощность, которая составит 1,5 млн т хлорида калия в год, в 2021 году. Планируется, что к 2025 году мощность комбината вырастет до 3 млн т хлорида калия в год.

Белорусские калийные удобрения сейчас поставляются в 138 стран мира. На долю Беларуси на калийном рынке приходится 20%.-0-