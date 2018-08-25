|
Лукашенко: Россия и Беларусь друг для друга -ангелы-хранители. Но иногда между ними "искрит"
26.08.2018 21:29 — Новости Экономики | Tut.by
Как Россия для Беларуси, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем, заявил президент Беларуси в эксклюзивном интервью программе «Главный эфир» телеканала
«Мы — народы от одного корня, родные люди. Вот отсюда и наша ангельская роль», — уточнил Лукашенко.
Он пояснил, что вторая сторона этого — «величайшая экономическая зависимость» от соседней страны и ее рынка.
Президент подчеркнул, что если между ним и Путиным иногда и «искрит», то это потому, что отношения между главами государств очень тесные, личные, неформальные.
«Я, может, больше виноват, я более открыто позволяю говорить. Но в этом нет ничего подспудного, как говорят некоторые идиоты. По другому не могу их назвать», — подчеркнул Лукашенко. В частности, его возмутило предположение, что Беларусь использует вводимые в отношении России санкции, чтобы у нее что-то выторговать.
«Если Россия под санкциями — нам очень плохо, но это не повод для Беларуси что-то пытаться просить у России», — подчеркнул президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пояснил, что вторая сторона этого - "величайшая экономическая зависимость" от соседней страны и ее рынка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)