Как Россия для Беларуси, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем, заявил президент Беларуси в эксклюзивном интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» .



Фото: пресс-служба президента

«Мы — народы от одного корня, родные люди. Вот отсюда и наша ангельская роль», — уточнил Лукашенко.

Он пояснил, что вторая сторона этого — «величайшая экономическая зависимость» от соседней страны и ее рынка.

Президент подчеркнул, что если между ним и Путиным иногда и «искрит», то это потому, что отношения между главами государств очень тесные, личные, неформальные.

«Я, может, больше виноват, я более открыто позволяю говорить. Но в этом нет ничего подспудного, как говорят некоторые идиоты. По другому не могу их назвать», — подчеркнул Лукашенко. В частности, его возмутило предположение, что Беларусь использует вводимые в отношении России санкции, чтобы у нее что-то выторговать.

«Если Россия под санкциями — нам очень плохо, но это не повод для Беларуси что-то пытаться просить у России», — подчеркнул президент.