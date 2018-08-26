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Первый вице-премьер: Только если перестать сажать бизнесменов за решетку, пропадет страх

26.08.2018 22:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нет необходимости держать бизнесменов за решеткой до суда по подозрению в налоговых преступлениях, заявил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин в интервью «Главному эфиру» телеканала «Беларусь 1».


Фото: БелТА

«Я глубочайше убежден, что, если бизнесмен не доплатил налоги, у него есть активы, есть собственность. И случаи выбора меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия должны быть просто единичными в нашей стране. Не знаю даже по каким причинам. Есть имущество — наложили арест. Есть залог, есть подписка о невыезде, разные формы, пожалуйста. Следствие идет, бизнес работает. Есть решение суда, что должен доплатить — пожалуйста, пусть платит. Это даст очень серьезный стимул — пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Наказание должно быть неотвратимым, но соразмерным», — подчеркнул Александр Турчин.

Он признал, что затянулась работа над поправками в самый одиозный для бизнеса указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами. Но, заверил первый-вице-премьер, бизнес и силовики пришли к консенсусу по трансформации этого указа.

Турчин уверен, что именно малый и средний бизнес будут драйверами создания рабочих мест. Поэтому важно кардинально пересмотреть программу поддержки предпринимательства. «Сегодня она не работает», — признал первый вице-премьер.

Надо чтобы местные органы власти видели в бизнесменах партнеров и понимали — они помогают решать вопросы социально-экономического развития региона, уверен он. «У нас в Конституции записано равенство форм собственности. Мы бы хотели, чтобы эта норма исполнялась безусловно. Важна нормальная конкуренция, и там и там работают наши люди, они платят налоги», — заявил Турчин.

Он подчеркнул, что ставка будет делаться на цифровую экономику и развитие предпринимательства. Цифровая экономика будущее всего мира, не только нашей страны, уверен Турчин. Уже идет работа по нескольким направлениям — это электронное правительство, «должна быть удобная и понятная для человека и субъектов хозяйствования система получения госуслуг». Другие важнейшие темы — электронное образование и электронная медицина.

 
 
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Он признал, что затянулась работа над поправками в самый одиозный для бизнеса указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами. Но, заверил...
 
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