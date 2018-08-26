Лукашенко о новом после Беларуси в России: Еще не продумывал, но мы найдем достойного человека

Президент Беларуси еще не рассматривал кандидатуры на кресло посла Беларуси в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» в Сочи после встречи с Владимиром Путиным.



Фото: kremlin.ru

— Это неправда, что там пишут в интернете, в СМИ — это абсолютная неправда. Я даже больше скажу: я даже не рассматривал этого человека послом Беларуси в Российской Федерации (вероятнее всего речь идет о замглавы Администрации президента Максиме Рыженкове , — Прим. TUT.BY). Наверное, кому-то хочется или может быть кто-то специально осуществляет эти вбросы. Я даже эти вопросы еще не продумывал лично, не то, что не кандидатуры рассматривать, даже не продумывал. Найдем мы достойного человека, — заявил президент.

Глава государства также прокомментировал назначение послом России в Беларуси Михаила Бабича . Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова работать с любым представителем Российской Федерации.

— Ну российская сторона решила направить этого человека. Ну если бы мы отказали, то россияне соответствующим образом, вот как раз сейчас, когда мы взяли нашего посла вице-премьером, они бы, как это принято в дипломатии, отказали бы нам, неважно, кто он был бы, даже если бы он был русским, пророссийским человеком.

То, что Путин «догрузил» Бабича многими вопросами — это, наверное, в связи с тем, что он лично ему доверяет и в связи с тем, что это такой крепкий человек. Не тяжеловес, но близко к этому, в российском политике человек, который может решать эти вопросы, по крайне мере мы на это надеемся. Мы готовы работать с любым представителем Российской Федерации, мы знаем, как будет вести себя любой посол России в Беларуси: если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а может и навеки, самым близким союзником для России, соответствующе должен поступать посол, — сказал президент.

«Это наши общие просторы: от Бреста и до Владивостока»

В конце встречи президентов в Сочи Александру Лукашенко подарили тканую картину уральских мастеров. Принимая ее президент сказал, что «это наши общие просторы».

— Это не лукавство? И до Урала и за Уралом — это наши общие просторы? И до Минска и за Минском? — уточнил журналист во время интервью.

— Я действительно так считаю. И Беларусь, и Россия — это единое пространство, это наши общие просторы: от Бреста и до Владивостока. И люди должны здесь себя чувствовать одинаково: и в Бресте, и во Владивостоке. И то, что там выткано, похоже на то, что мы в Беларуси имеем, надо только добавить горы Урала. Вот вы здесь несколько дней находитесь, на российском побережье Черного моря. Вы что, почувствовали себя здесь как на чужбине? (интервью проходило в Сочи, — Прим.TUT.BY) По-моему, вы прекрасно себя здесь чувствуете, я тоже не чувствую, что тут чужие. Хотя я побывал во всех подобных уголках мира, там тоже хорошо, но все равно, что это не твое, чужое. Здесь я чувствую, что здесь наше, наше общее и потерять его нельзя, — сказал Лукашенко.