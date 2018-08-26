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Не реэкспорт, а цена подскочила. Лукашенко объяснил нефтяные претензии России

26.08.2018 21:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нефтяные претензии к Беларуси со стороны России появились из-за увеличения поступления в белорусский бюджет средств от «перетаможки» нефти, связанные с ростом цен на нефть, заявил президент Беларуси в эксклюзивном интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».


Фото: Reuters

Лукашенко напомнил, что в 2017 году Москва и Минск договорились о поставке 24 млн тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 млн т, а за 6 млн т Россия компенсирует Беларуси в рамках процедуры «перетаможки».

«Это было, когда нефть стоила 40−50 долларов. Что потом произошло. Нефть подскочила, и нам в бюджет попало несколько больше денег, чем ожидали российские эксперты и правительство. Так случилось. А если бы цена упала, мы могли бы получить только половину», — подчеркнул президент.

«Кто-то из российских так называемых умных либералов (не буду называть фамилии, в Минфине России), увидел, что белорусы слишком много получили и обеднел российский бюджет», — продолжил президент. В итоге, несмотря на подписанные договоренности и россияне перестали перечислять часть денежных средств.

Ответил президент и на упреки в том, что компании покупают темные нефтепродукты, мазут и прочие газойли, и в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. «Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку. „Нет, вы запретите своим компаниям покупать“. Я говорю: „Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно“. „Нет, вы не покупайте, вы запретите, вы откажитесь и так далее“. Это нормально? Это не нормально».

Как ранее сообщалось, Россия планирует с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь.

Источник в нефтяной сфере сказал, что данная инициатива российской стороны «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украины», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки. Поэтому с осени предлагается ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Поставки сверх этих объемов будут запрещены.

Агентство Рейтер также сообщило о планах России по ограничению поставок топлива в Беларусь. «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения.

При этом в июле 2018 г. Россия приостановила выплаты по так называемому механизму перетаможки.

 
Теги: Минск
 
 
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Нефтяные претензии к Беларуси со стороны России появились из-за увеличения поступления в белорусский бюджет средств от "перетаможки" нефти, связанные с ростом цен...
 
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