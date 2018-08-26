ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко про страх экономики и про Трампа: Какой импичмент? Надо работать и бороться за идеи

26.08.2018 21:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсудил не только двусторонние отношения, но и отношения России с США и их влияние на будущее Беларуси. Об этом белорусский президент рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1».


Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

— Мы также обсудили вопросы международных отношений. И меня интересовала позиция самого президента и России, что называется из первых уст, взгляды на международные отношения, и, прежде всего, американо-российских отношений. Этот контекст касается и нас, потому от взаимоотношений России с Западом и особенно с США — хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем, — зависит и развитие Беларуси и для очень важно, как будет развиваться экономика, — сказал Александр Лукашенко.

Президент также признался, что в обзоре СМИ, предоставленном ему, он прочитал много разных «толкований на тему страхов-ужасов Лукашенко в будущем».

— Ну, во-первых, мне уже ничего не страшно, я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, — это экономика. Я всегда об этом говорю: если будет у нас развиваться нормальная экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну, хотя бы как сейчас, то никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов: ни внешней агрессии, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит — никаких больше страхов нет, кроме экономики. Поэтому мы поделились мнениями (с Владимиром Путиным, — ред.) о ситуации в США, я был инициатором этого вопроса. Я очень тщательно расспрашивал, допрашивал своего коллегу о том, что, с их точки зрения — России, что происходит в США. Тем более, я не скрывал и не скрываю, что я очень сильно болел за Дональда Трампа и публично несколько раз высказывался в ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа, — рассказал Лукашенко.

Глава государства также рассказал, что считает Трампа неординарным политиком, хоть не всегда понимает политику, которую ведет американский президент.

— Да, он неординарный политик, такого еще не было, чтобы крупнейшая страна в мире, и ее президент так активно действовал и при том такими нестандартными методами. Я не во всем его поддерживаю, тем более, может я чего-то недопонимаю, естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас и от меня, в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле, наверное это не совсем правильно. Думаю, если Дональд отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для США. Он недавно сказал, и мне это не нравится: «Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут». Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи, — сказал Александр Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсудил не только двусторонние отношения, но и отношения России с США и их влияние на будущее...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Россия и Беларусь друг для друга -ангелы-хранители. Но иногда между ними "искрит"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика