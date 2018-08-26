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Путин одолжил Лукашенко в Сочи яхту

27.08.2018 09:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин одолжил ему в Сочи яхту. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь — 1».

«Ну, а то, что у нас действительно добрые отношения. И вот наш клочок земли, как я сказал, белорусский. За забором он живет. Завтра мне надо выйти посмотреть на побережье, как оно изменилось. Я ему звоню: „Слушай, мне надо тут…“ Он мне отдает свою яхту, посудину, — я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи», — рассказал Александр Лукашенко.

Судя по всему речь идет о президентской яхте «Чайка». Именно на ней Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё после официальных переговоров в Сочи совершили морскую прогулку накануне визита Лукашенко.


Владимир Путин и Саули Ниинистё на яхте «Чайка». 22 августа 2018 года. Фото: kremlin.ru

Первоначально яхта носила имя Leo Fun, затем — «Сириус». Ее построили верфи Proteksan-Turquoise в Турции в марте 2009 году по заказу компании «Evening Star Yachting Ltd». Проект Паоло Кальяри, дизайн интерьеров — Жан Ги Верже.

В 2011 году турецкие газеты сообщили, что Управделами президента России купило 53-метровую яхту «Сириус». Эту информацию официально подтвердила и сама верфь. В соответствии с законом о Федеральной службе охраны России, местоположение яхты, ее цена и характеристики попадают под защиту закона о гостайне, тем не менее, известно, что стоимость покупки составила 30 млн евро.





















 

После покупки яхта была переименована в «Чайку». Судно развивает круизную скорость в 14 узлов и способен принять на борт до 12 гостей, которые могут разместиться в 6 просторных каютах. На борту есть тренажерный зал и открытый бассейн.

 
 
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Судя по всему речь идет о президентской яхте "Чайка". Судно развивает круизную скорость в 14 узлов и способен принять на борт до 12 гостей, которые могут разместиться...
 
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