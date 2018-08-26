Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Однокомнатная квартира возле парка за $38 тыс.

Вблизи Антоновского парка и станции метро «Тракторный завод» продается обжитая «однушка» за 38 тысяч долларов. Квартира находится на первом этаже «хрущевки» 1964 года строительства. Дом панельный, санузел совмещенный, балкона нет. В помещении установлены стеклопакеты и металлическая дверь, ремонт удовлетворительный.

Одно из главных преимуществ — два окна в жилой комнате. Сегодня такие планировки редкость, и это выгодно выделяет объект на рынке.