ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

27.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Однокомнатная квартира недалеко от ст. м. «Московская» за $37 тыс.

Вакантная «однушка» размещается на третьем этаже хрущевки 1962 года строительства. Площадь квартиры 29 «квадратов», из которых жилая комната — 17 кв.м. Расположение неплохое: до станции метро «Московская» можно дойти за 15 минут либо проехать две остановки на общественном транспорте. В квартире установлены стеклопакеты и счетчики воды. Ремонт старый, но на первое время сгодится. Квартира готова к заселению с последующим ремонтом.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

«Однушка» под отделку за $37 900

В районе станции метро «Партизанская» на продажу выставлена однокомнатная квартира без отделки. Общая площадь жилья — 33 «квадрата», размеры комнаты — порядка 15 кв.м. Квартира находится на первом этаже «хрущевки», санузел совмещенный, балкона нет. В комнате установлены стеклопакеты, а вот ремонт придется делать с нуля. С другой стороны, не нужно тратить время на снятие старых обоев или освобождение помещения от ненужной мебели.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Однокомнатная квартира возле парка за $38 тыс.

Вблизи Антоновского парка и станции метро «Тракторный завод» продается обжитая «однушка» за 38 тысяч долларов. Квартира находится на первом этаже «хрущевки» 1964 года строительства. Дом панельный, санузел совмещенный, балкона нет. В помещении установлены стеклопакеты и металлическая дверь, ремонт удовлетворительный.

Одно из главных преимуществ — два окна в жилой комнате. Сегодня такие планировки редкость, и это выгодно выделяет объект на рынке.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

«Однушка» на Партизанском проспекте за $38 тыс.

За 38 тысяч долларов продается неплохая квартира на Партизанском проспекте. Объект находится на втором этаже пятиэтажки, санузел совмещенный, балкон есть. Площадь квартиры — чуть больше 30 квадратных метров, из которых жилая комната — 17. При необходимости в квартиру можно заселиться сразу после покупки — ремонт нормальный, на первое время подойдет.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Однокомнатная квартира за $38,5 тыс.

Еще одна «однушка» продается по адресу: ул. Народная, 33. Квартира имеет нестандартную планировку с выходом на кухню прямо из комнаты. В остальном типичный для «хрущевок» вариант: незастекленный балкон, старый ремонт, зеленый двор. В помещении установлены стеклопакеты, на полу в спальне — ламинат.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

«Однушка» в Чижовке за $38,5 тыс.

Квартира расположена на пятом этаже кирпичной девятиэтажки 1975 года строительства. Рядом Чижовское водохранилище, из окон открывается вид на парк. Из преимуществ — просторная лоджия и кладовая комната. Ремонт условный, санузел совмещенный. Общая площадь квартиры — 31 «квадрат», жилая зона — 17 кв.м.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Однокомнатная квартира на улице Кижеватова за $38,5 тыс.

Последняя в нашем обзоре — «однушка» на Кижеватова. Квартира находится в двухэтажной кирпичной «сталинке» 1958 года строительства. В 2010-м дом прошел капремонт. Площадь квартиры — 30 «квадратов», жилая комната — 19 кв.м. Ремонт условный, санузел совмещенный, балкона нет, но есть личная кладовая.

Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска

Дорогие читатели, специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — и вы будете узнавать все новости рынка недвижимости первыми. Там мы сможем общаться менее формально, а у вас будет возможность высказать редакции какие-то пожелания или замечания. Спасибо, что вы с нами!

Читайте также:

Белорусы смогут заказать дополнительные услуги при капремонте. Заранее и за деньги

Изменен закон «О кредитных историях». Получить кредит на квартиру стало сложнее?

Юрий Чайкин о ситуации на рынке, адекватных ценах на недвижимость и перспективах отрасли

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу лета выбор дешевого жилья в Минске заметно сократился. Квартир до $40 тыс. в продаже почти не осталось, лучшие варианты уже разобрали. Как выглядят самые...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый вице-премьер: Только если перестать сажать бизнесменов за решетку, пропадет страх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика