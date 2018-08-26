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Обзор: как выглядят 7 самых дешевых квартир Минска
27.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вакантная «однушка» размещается на третьем этаже хрущевки 1962 года строительства. Площадь квартиры 29 «квадратов», из которых жилая комната — 17 кв.м. Расположение неплохое: до станции метро «Московская» можно дойти за 15 минут либо проехать две остановки на общественном транспорте. В квартире установлены стеклопакеты и счетчики воды. Ремонт старый, но на первое время сгодится. Квартира готова к заселению с последующим ремонтом.
В районе станции метро «Партизанская» на продажу выставлена однокомнатная квартира без отделки. Общая площадь жилья — 33 «квадрата», размеры комнаты — порядка 15 кв.м. Квартира находится на первом этаже «хрущевки», санузел совмещенный, балкона нет. В комнате установлены стеклопакеты, а вот ремонт придется делать с нуля. С другой стороны, не нужно тратить время на снятие старых обоев или освобождение помещения от ненужной мебели.
Вблизи Антоновского парка и станции метро «Тракторный завод» продается обжитая «однушка» за 38 тысяч долларов. Квартира находится на первом этаже «хрущевки» 1964 года строительства. Дом панельный, санузел совмещенный, балкона нет. В помещении установлены стеклопакеты и металлическая дверь, ремонт удовлетворительный.
Одно из главных преимуществ — два окна в жилой комнате. Сегодня такие планировки редкость, и это выгодно выделяет объект на рынке.
За 38 тысяч долларов продается неплохая квартира на Партизанском проспекте. Объект находится на втором этаже пятиэтажки, санузел совмещенный, балкон есть. Площадь квартиры — чуть больше 30 квадратных метров, из которых жилая комната — 17. При необходимости в квартиру можно заселиться сразу после покупки — ремонт нормальный, на первое время подойдет.
Еще одна «однушка» продается по адресу: ул. Народная, 33. Квартира имеет нестандартную планировку с выходом на кухню прямо из комнаты. В остальном типичный для «хрущевок» вариант: незастекленный балкон, старый ремонт, зеленый двор. В помещении установлены стеклопакеты, на полу в спальне — ламинат.
Квартира расположена на пятом этаже кирпичной девятиэтажки 1975 года строительства. Рядом Чижовское водохранилище, из окон открывается вид на парк. Из преимуществ — просторная лоджия и кладовая комната. Ремонт условный, санузел совмещенный. Общая площадь квартиры — 31 «квадрат», жилая зона — 17 кв.м.
Последняя в нашем обзоре — «однушка» на Кижеватова. Квартира находится в двухэтажной кирпичной «сталинке» 1958 года строительства. В 2010-м дом прошел капремонт. Площадь квартиры — 30 «квадратов», жилая комната — 19 кв.м. Ремонт условный, санузел совмещенный, балкона нет, но есть личная кладовая.
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