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Беларусь нашла способ компенсировать налоговый маневр РФ

27.08.2018 12:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Новый министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что налоговый маневр РФ не ударит по белорусской экономике.

Как рассказал глава Минэкономики в эфире телеканала СТВ, до конца года российская и белорусская стороны выработают механизмы, которые позволят компенсировать потери белорусской экономики от российского налогового маневра.

«Мы полностью учли негативные последствия введения Российской Федерацией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики», - отметил министр.

Глава Минэкономики также рассказал, что из-за налогового маневра понижен прогноз по ВВП Беларуси: целевой с 4,1% до 4%, базовый - с 2,8 до 2,1% в 2019 году. Россия же понизила свой прогноз по ВВП на 0,8%. Подкорректировали в Беларуси и прогнозы по курсам валют, а также стоимости барреля нефти, влияющей на прогнозные параметры.

Напомним, что Россия с четвертого квартала прекратит выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин Беларуси планирует стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новый министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что налоговый маневр РФ не ударит по белорусской экономике.
 
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