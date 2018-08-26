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Беларусь нашла способ компенсировать налоговый маневр РФ
27.08.2018 12:25 — Новости Экономики | БДГ
Новый министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что налоговый маневр РФ не ударит по белорусской экономике.
Как рассказал глава Минэкономики в эфире телеканала СТВ, до конца года российская и белорусская стороны выработают механизмы, которые позволят компенсировать потери белорусской экономики от российского налогового маневра.
«Мы полностью учли негативные последствия введения Российской Федерацией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики», - отметил министр.
Глава Минэкономики также рассказал, что из-за налогового маневра понижен прогноз по ВВП Беларуси: целевой с 4,1% до 4%, базовый - с 2,8 до 2,1% в 2019 году. Россия же понизила свой прогноз по ВВП на 0,8%. Подкорректировали в Беларуси и прогнозы по курсам валют, а также стоимости барреля нефти, влияющей на прогнозные параметры.
Напомним, что Россия с четвертого квартала
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Новый министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что налоговый маневр РФ не ударит по белорусской экономике.
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