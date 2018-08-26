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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

27.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1307 $/м2. Летом 2018 года мы лишь однажды фиксировали такие темпы, большую часть времени индекс менялся на едва заметные 0,1% или вовсе оставался неизменным.

Средний уровень цен растет на фоне увеличения предложения. Это значит, что новые продавцы пока не намерены выставлять цены ниже рынка, и делают это, напротив, с небольшим запасом. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю не изменилась и составляет 1258 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках достиг 49 $/м2, что является максимумом за 2 года.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Предложение квартир на вторичном рынке жилья увеличивается пятую неделю подряд. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир выросло на 1%, превысив «круглую» отметку в 7000 объектов. Между различными типами квартир прослеживались любопытные отличия. Так, предложение 3- и 4-комнатных квартир выросло на 3,1-3,4%, в то время как «однушек» и «двушек» стало меньше на 0,2-0,7%.

Объем предложения вернулся к уровню, который занимал в начале периода высокого спроса – в августе 2017 года.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 августа следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Рост цен на минувшей неделе наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,4%), остальные приросли в цене на 0,2-0,3%. По итогам последнего месяца с показателем +1,2% лидируют 1-комнатные квартиры.

Изменение цен в районах Минска на 27 августа выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,3%, а в Ленинском - 0,2%. Для Московского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры росли. Максимальные темпы роста были отмечены в Партизанском (+1,4%) и в Первомайском (+0,6%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 августа 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 740 $/м2 (+0,3%), Витебск – 599 $/м2 (-0,1%), Гомель – 633 $/м2 (без изменений), Гродно – 695 $/м2 (-0,5%), Могилев – 614 $/м2 (-0,8%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,1% и составляет 2514 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1539 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,1% и составляет 939 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 20 по 27 августа 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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