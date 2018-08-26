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Лев Львовский: Необоснованный рост зарплат может вылиться в увеличение инфляции

27.08.2018 14:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Инфляция в Беларуси держится на историческом минимуме, однако в скором времени вполне вероятен ее рост. Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

По итогам января-июля Белстат зафиксировал инфляцию в размере 2.8%. При этом ощущаемый уровень инфляции значительно выше. Тем более, что с начала года произошел существенный рост цен на многие товары. В частности, автомобильное топливо подорожало почти на 15%. В недавней статье «Ежедневник» приводит и другие примеры повышения цен, которые значительно превышают зафиксированный уровень инфляции.

В Беларуси разница между ощущаемой и реальной инфляцией выше, чем в других странах

По словам Льва Львовского, разница между официальной статистикой и индивидуальными наблюдениями — вполне нормальное явление, которое фиксируется во всех странах мира.

«Каждый из нас видит очень узкую группу товаров, поэтому сложно понимать, как выглядит общая выборка. Аналогичным образом люди оценивают доходы населения — они не наблюдают общую картину, а могут лишь ориентироваться на уровень своих доходов и доходов людей своего круга. Во всех странах мира инфляция психологически воспринимается как более высокая, чем она есть на самом деле. Многие центробанки, в том числе и Нацбанк Беларуси, делают расчеты не только по реальной, но и по ощущаемой инфляции. В Беларуси разница между ощущаемой и реальной инфляцией — примерно в два раза. Это больше, чем в других странах», — рассказал Лев Львовский.

На восприятие инфляции, в частности, влияет наличие предприятий-монополистов и секторов, в которых действует небольшое число крупных предприятий, которые могут одновременно повысить цены. По словам экономиста, «из-за того, что в Беларуси многие рынки монополизированы, а на многих присутствуют только крупные игроки, происходят более резкие скачки цен. Например, цены на услуги ЖКХ поднимаются сразу все».

В целом, по словам экономиста, значительный разрыв между наблюдаемой и реальной инфляцией в Беларуси связан с тем, что здесь бывали долгие периоды высокой инфляции, что отразилось на доверии людей. «Разрыв во многом обеспечен ошибкой выборки и психологическими факторами. Мы более остро реагируем на новости. Люди не могут поверить в то, что деньги не будут печататься, а Нацбанк таргетирует инфляцию. На самом деле нет причин не доверять статистике. Если Нацбанк называет уровень инфляции, значит, она действительно такая и есть», — считает Лев Львовский.

Все гиперинфляции в Беларуси были результатом административного повышения зарплат

При этом нет уверенности в том, что низкий уровень инфляции сохранится надолго. Одним из важных факторов, который на него влияет, является необоснованный рост зарплат. А в последние месяцы фиксируется более высокий рост зарплат по сравнению с производительностью труда.

«Это повлияет на инфляцию, пусть не сразу, но через некоторое время. Все гиперинфляции в Беларуси были результатом административного повышения зарплат, которое опережало рост производительности труда. Сейчас нет такого сильного административного давления на зарплаты, как было раньше. Но все же определенный необоснованный рост зарплат есть, и он может вылиться в увеличение инфляции. Помимо этого, вполне вероятно, что в ближайшем будущем инфляция увеличится за счет повышения административно регулируемых цен на бензин и услуги ЖКХ», — сказал Лев Львовский.

По мнению экономиста, Нацбанку необходимо продолжать политику сдерживания инфляции: «Чем дольше удастся сохранять инфляцию на низком уровне, тем больше политике центрального банка будут доверять. В случае, если доверие населения снова будет подорвано, это приведет к долгосрочным негативным последствиям».

 
 
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Инфляция в Беларуси держится на историческом минимуме, однако в скором времени вполне вероятен ее рост. Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал эксперт Центра...
 
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