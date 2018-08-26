Один из авторов памятника, который установят в Куропатах: Все кресты должны остаться на месте

Жюри конкурса по созданию памятного знака в урочище Куропаты выбрало победителя. Об этом сообщает сайт Министерства культуры. Им стал авторский коллектив скульпторов, предложивший установить в урочище металлическую каплицу с четырьмя столбами.



Памятный знак, который будет установлен в Куропатах. Фото: sb.by

Напомним, в конкурсе по созданию мемориала в Куропатах участвовало 32 проекта. В июне на заседании жюри выбрало три из них .

В авторский коллектив, чей эскиз выбрало жюри, вошли скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина. Кстати, скульпторы Нечай и Органов были авторами памятника князю Гедимину в Лиде, а Органов также создавал памятник княгине Анастасии Слуцкой в Слуцке.

— Перед участием в конкурсе мы тщательно изучили ландшафт Куропат, для нас было очень важно деликатно войти в ландшафт, потому что он имеет свои особенности: сосны и кресты. Принципиальная позиция нашего авторского коллектива была в том, чтобы профессионально интегрировать памятный знак в урочище полностью сохраняя все существующие кресты. Все кресты должны остаться на месте, потому что это память людей, память о их неравнодушии. Для меня это очень важно, — рассказал Сергей Оганов.

Скульптура будет выполнена из ржавого металла, чтобы по цвету он был близок к соснам. Сроки по установке памятного знака, по словам Сергея Оганова, пока не названы. В ближайший четверг, 30 августа, пройдет заседание художественного совета монументального и декоративного искусства при Совете министров, где будет окончательно утвержден внешний облик памятного знака. Возможно, там назовут и сроки по изготовлению и установке памятника.