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Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием

27.08.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Минздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием

Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства позволит повысить эффективность системы контроля за формированием цен на препараты. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Сейчас в Беларуси по закону о лекарственных средствах заявитель при регистрации препаратов в досье указывает заявленную цену, которая является предельной отпускной ценой лекарственного средства. Однако методика определения этой цены нормативными документами не установлена. В соответствии с указом №345, предлагаемая заявителем цена будет подвергаться экономическому анализу. В том числе ее оценят на сопоставимость с отпускными ценами в стране производства, государствах — членах Евразийского экономического союза, а также других референтных странах. Как ожидается, это приведет к снижению цен до уровня средневзвешенных в референтных странах.

В соответствии с указом создается прозрачный и понятный всем участникам рынка механизм регулирования цен. Как считают в Минздраве, это возможно в том числе за счет определения единого алгоритма расчета производителями предельных отпускных цен и конкретных критериев, исходя из которых должен проводиться такой расчет.

Положения документа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарств: 21- для лечения сердечно-сосудистых и 16 — для онкологических заболеваний. По словам Людмилы Реутской, при подготовке указа изучался опыт стран, где такой механизм уже реализуется. Например, в России система регистрации цен действует только в отношении лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предельные отпускные цены на остальные лекарства не регистрируются. В Беларуси пилотный проект по государственной регистрации предельных отпускных цен будет реализован в 2019-2020 годах. Если он даст положительные результаты (то есть в конечном итоге цены на препараты уменьшатся), применение этого механизма расширят. В этом случае его могут распространить на препараты, входящие в перечень основных лекарственных средств, удовлетворяющих жизненно важные потребности населения, а также те, которые используются для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медпомощи в амбулаторных условиях.

Минздрав ведет планомерную работу по сдерживанию роста цен на лекарства как отечественного, так и зарубежного производства. В частности, со всеми участниками рынка заключаются соответствующие меморандумы, эти вопросы рассматриваются на рабочей группе по комплексному анализу рынка лекарственных средств, с фармпроизводителями практически еженедельно проводятся переговоры по снижению цен. Это позволило добиться устойчивого снижения стоимости препаратов. В результате этой работы за последний год цены снижены более чем на 130 наименований. Процент снижения составил от 10% до 79%.

Отечественные производители поставляют на внутренний рынок 36% лекарств с отпускной ценой менее Br2; 26% — с отпускной ценой от Br2 до Br4; 23% — от Br4 до Br10. Таким образом, 85% номенклатуры белорусской фармпродукции отпускается по цене до Br10.-0-

Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в БеларусиМинздрав о предельных отпускных ценах: новый механизм повысит эффективность контроля за их формированием

«Документом предусматривается введение в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили в пресс-службе.
 
 
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