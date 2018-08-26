Оппозиция подала заявку на проведение акции солидарности с независимыми СМИ и профсоюзами

27 августа в Мингорисполком подана заявка на проведение 15 сентября акции солидарности с независимыми средствами массовой информации и профсоюзами. Об этом сообщает БелаПАН.

Заявку подписали председатели движения «За Свободу» Юрий Губаревич и Объединенной гражданской партии Василий Поляков, а также сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

Как сообщил БелаПАН Губаревич, заявители просят минские власти разрешить демонстрацию от кинотеатра «Октябрь» и митинг возле оперного театра.

«Цель акции — публичная демонстрация солидарности с независимыми СМИ и профсоюзами, в защиту свободы и законности в Беларуси», — сообщил политик.

Напомним, семь оппозиционных политических партий и организаций 24 августа приняли заявление «О национальной солидарности в защиту свободы и законности в Беларуси», в котором требуют от властей прекратить политику репрессий и давления на СМИ и профсоюзы.

Заявление подписали руководители Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия, Партии БНФ, движения «За Свободу» и профсоюза РЭП.

В документе говорится, что белорусские власти «целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество». «После уничтожения независимой социологии государство пробует запугать, разрушить и взять под свой контроль независимые медиа, расправиться с независимыми профсоюзами, не дать возможность появиться новым лидерам», — считают авторы заявления.