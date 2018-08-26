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Беларусь заинтересована ускорить сертификацию для поставок мяса птицы в Евросоюз

27.08.2018 17:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь заинтересована ускорить сертификацию для поставок мяса птицы в Евросоюз
Во время встречи

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый сегодня на встрече с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации вице-премьера, европейские инспекторы несколько раз детально осмотрели пять белорусских птицефабрик, которые претендуют на сертификацию. Белорусская сторона скрупулезно решает вопросы, поставленные представителями ЕС, подчеркнул Михаил Русый. Кроме того, Беларусь рассчитывает в целом на расширение перечня продукции, разрешенной к ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота.

Еще один вопрос, поднятый на встрече в правительстве, - это транзит белорусских продуктов в Калининградскую область России, который в настоящее время затруднен.

"Мы открыты и готовы решать многие вопросы, в том числе те, которые ставятся Евросоюзом, - по АЧС и другим направлениям", - отметил Михаил Русый. Он напомнил, что после обнаружения африканской чумы свиней в Беларуси в 2013 году были предприняты очень жесткие меры для урегулирования ситуации.

Витянис Андрюкайтис подчеркнул приверженность сотрудничеству с белорусскими властями по вопросам, касающимся здоровья животных, и предложил усилить обмен информацией по надзору за состоянием заболеваемости животных, а также сотрудничество по диагностике таких заболеваний.

"Сотрудничество трансграничного характера между Европейским союзом и Беларусью по вопросам надзора за заболеваемостью животных ведется несколько лет. Мы рассчитываем расширить его, в том числе уделить внимание африканской чуме свиней", - пояснил Витянис Андрюкайтис.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз....
 
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