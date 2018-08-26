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Задержанные после суда над руководителями РЭП получили штрафы
27.08.2018 17:25 — Новости Экономики | Tut.by
Суды Минска в понедельник рассмотрели административные дела задержанных 24 августа возле Дома правосудия. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр
Напомним, в пятницу в Доме правосудия выносили приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Несколько активистов, пришедших поддержать осужденных, развернули перед входом в здание бело-красно-белый флаг и флаг «Европейской Беларуси». Их
Как сообщали правозащитники, из 11 задержанных в пятницу и доставленных в РУВД Московского района позже был освобожден только один протестующий. Это Алесь Абрамович из Борисова, который имеет инвалидность. Остальных, а это 10 человек, до суда доставили в ИВС на Окрестина.
В понедельник их осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Как сообщает
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24 августа в Доме правосудия выносили приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Несколько активистов, пришедших поддержать...
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