Задержанные после суда над руководителями РЭП получили штрафы

Суды Минска в понедельник рассмотрели административные дела задержанных 24 августа возле Дома правосудия. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в пятницу в Доме правосудия выносили приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Несколько активистов, пришедших поддержать осужденных, развернули перед входом в здание бело-красно-белый флаг и флаг «Европейской Беларуси». Их задержал ОМОН . Чуть позже там же были задержаны Николай Статкевич и Максим Винярский.

Как сообщали правозащитники, из 11 задержанных в пятницу и доставленных в РУВД Московского района позже был освобожден только один протестующий. Это Алесь Абрамович из Борисова, который имеет инвалидность. Остальных, а это 10 человек, до суда доставили в ИВС на Окрестина.

В понедельник их осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Как сообщает БелаПАН , Оппозиционный политик Николай Статкевич оштрафован на 45 базовых величин (1102,5 рубля). По данным «Весны» Майю Наумову и Леонида Кулакова в суде Первомайского района оштрафовали на 40 базовых величин каждого.