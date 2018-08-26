В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взгляд на крышу с высоты модных тенденций Международный институт цвета Pantone объявил цветом 2018 года фиолетовый. Тренд немедленно подхватили фэшн-дизайнеры и производители интерьерных аксессуаров....

Международный институт цвета Pantone объявил цветом 2018 года фиолетовый. Тренд немедленно подхватили фэшн-дизайнеры и производители интерьерных аксессуаров. Последуют ли за изменчивой модой архитекторы и производители строительных материалов? Готовы ли владельцы домов жить под фиолетовой, розовой или полосатой крышей? Однозначный ответ на эти вопросы могут дать только исследования рынка. По данным американской ассоциации Metal Roofing Alliance, на смену песчаным, серым и коричневым оттенкам кровли сегодня всё чаще приходят яркие цвета. Как отмечает исполнительный директор ассоциации, в 2018 году все больше домовладельцев отдает предпочтение ярким крышам, которые заставляют дома выделяться. Для жителей некоторых географических регионов любовь к пестрым крышам уже давно стала традиционной. Например, в Вальпараисо, Чили, и в Рейкьявике, Исландия, легко встретить голубую, розовую или малиновую кровлю.Однако далеко не все эксперты согласны с тем, что скоро кровли окружающих нас домов окрасятся во все цвета радуги. Несмотря на то, что производители готовы воплотить в жизнь любой каприз потребителя, в том числе изготовить на заказ фиолетовую кровлю, в реальности большинство домовладельцев пока не готово к столь радикальным архитектурным экспериментам. Российские потребители также остаются верны классическим сочетаниям цветов и пока не готовы к смелым кровельным экспериментам.В 2017-2018 годах 50 процентов заказчиков отдали предпочтение коричнево-серой цветовой гамме. Доля всех остальных оттенков составила 50 прроцентов по совокупности. По нашим прогнозам, в следующем сезоне эта тенденция также будет превалировать. При этом есть некоторые географические различия.Например, в южных регионах синие, зеленые и красные оттенки пользуются большей популярностью, чем на остальной территории России. Однако и здесь лидируют более нейтральные цвета, отмечает Елена Серёгина, представитель компании TEGOLA.Впрочем, это не значит, что россиянам не свойственна оригинальность. Сделать экстерьер своего дома и его кровлю неповторимыми хочет каждый, но выделяться наши соотечественники предпочитают за счёт интересной формы и фактуры кровельного покрытия.В прошлых сезонах популярностью пользовалась гибкая черепица классической формы, а также в форме сот и чешуи. Сегодня очень популярны двухслойные коллекции Мастер и Мастер Коппо. Отдельного внимания заслуживает коллекции Эксклюзив с верхним слоем из натуральной меди и алюминия, придающим определённую статусность и дому, и его владельцу.А также дизайнерская гибкая черепица серии Премиум, коллекции Кастелло, Зодчий, Либерти и Версаль. В целом растет спрос на оригинальные решения премиум-класса с запатентованными формами и интересным дизайном, комментирует Елена Серёгина. На что же ещё, кроме цвета и формы, стоит обратить внимание при выборе гибкой черепицы?Разумеется, на ее надёжность, ведь кровля, это не только украшение дома, но и его защита. Как бы часто ни менялась мода, вряд ли кто-то захочет ремонтировать крышу каждые несколько лет. Поэтому неудивительно, что долговечность покрытия остается одним из основных критериев потребительского выбора.Длительный срок службы гибкой черепице обеспечивает сочетание традиционных и инновационных материалов. Например, покрытия компании TEGOLA производятся на основе полимерного битума АПП, дополняющего традиционную эластичность материала стойкостью и долговечностью полимера.В сравнении с другими типами битумов АПП-битум способен сохранять свои свойства даже несмотря на агрессивное воздействие солнечного излучения. Поэтому гарантия на покрытия из АПП-битума может достигать 55 лет. Кроме того, отсутствие в составе материала окисленного битума делает его безопасным, а надежная броня из базальтового гранулята придает устойчивость к осадкам, ультрафиолету и механическому воздействию.www.tegola.ru