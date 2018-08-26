В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Viessmann продемонстрировала москвичам зеленые технологии для дома В конце июля 2018 года в московском парке Измайлово все желающие смогли узнать, как работают тепловой насос и солнечный коллектор, а также как с их помощью можно...

В конце июля 2018 года в московском парке Измайлово все желающие смогли узнать, как работают тепловой насос и солнечный коллектор, а также как с их помощью можно отапливать свой дом без топлива и подключения к сетям теплоснабжения. Обо всем этом участникам и посетителям экологического фестиваля ECO LIFE рассказали эксперты Академии Viessmann. В этот раз слушателями Академии смогли стать не только взрослые, но и дети. Специально для юных гостей фестиваля была оборудована площадка, на которой работали Кафедра кислорода, Кафедра тепла и Кафедра будущего. Ребята и их родители смогли не только узнать много интересного, но и вживую посмотреть на хитрые устройства для получения бесплатной энергии. Сегодня очень много говорят о зеленых технологиях, но, к сожалению, мало кто понимает, что это такое и какая от этого польза. Между тем альтернативные источники энергии в мире уже давно применяются массово, причем находят очень широкое применение именно в домохозяйствах, где используются для удовлетворения повседневных потребностей в тепле и электроэнергии.Например, тепловые насосы и солнечные коллекторы позволяют полностью обеспечить частный дом теплом и горячей водой, причем в любое время года. При этом не нужно тянуть к дому никакие трубы, завозить топливо и жечь его, а значит, можно не только избежать загрязнения окружающей среды, но и сэкономить немало денег для семейного бюджета, говорит Сергей Соловьев, инженер по развитию компании Viessmann.В ходе занятий на импровизированных кафедрах специалисты в доступной и увлекательной форме рассказали гостям о вредных выбросах в атмосферу и о том, что даже ребенок может многое сделать для того, чтобы воздух вокруг стал чище; объяснили, как сохранить тепло в доме и не тратить его впустую.На практических занятиях юные участники фестиваля своими руками делали модели ветряных мельниц, изучали солнечные коллекторы, учились пользоваться тепловизором, а потом приняли участие в мастер-классе художественного рисунка на тему Будущее моей планеты. Все работы демонстрировались на большом экране на Кафедре тепла.Для взрослых специалистов в то же самое время была организована конференция на тему Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики. Здесь эксперты Viessmann рассказали о современных тенденциях и перспективах развития тепловых насосов, о реализованных в России и в мире проектах с их использованием от небоскребов до индивидуальных домов.Кульминацией фестиваля стало награждение лауреатов премии ECO BEST AWARD 2018, присуждаемой за лучшие продукты и решения в области экологии и ресурсосбережения. В этом году ее удостоились лучшие российские и зарубежные компании, работающие над внедрением зеленых технологий в России.В частности, компания Viessmann стала лауреатом премии в номинации Проект года за участие в проекте модернизации котельной на Усть-Илимской ГЭС, где вместо электрокотлов были установлены промышленные тепловые насосы.www.viessmann.com