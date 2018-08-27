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В Минске обсуждены вопросы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза

27.08.2018 17:44 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 августа. В Минске обсуждены вопросы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза и сотрудничества в области санитарно-ветеринарного контроля.

Как сообщила пресс-служба МИД, данные темы обсуждены 27 августа на встрече заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с европейским комиссаром по здравоохранению и безопасности продуктов питания Витянисом Андрюкайтисом, находящимся в Беларуси с рабочим визитом.

С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь и заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

По итогам встречи стороны условились продолжить работу по наращиванию взаимодействия в сферах взаимного интереса.

В ходе пребывания Андрюкайтиса в Беларуси запланированы его встречи с представителями руководства правительства Беларуси и Министерства здравоохранения.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 августа. В Минске обсуждены вопросы расширения доступа белорусской пищевой продукции на рынок Евросоюза и сотрудничества в области...
 
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