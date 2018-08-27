Уважаемые граждане!

Налоговые органы в очередной раз информируют, что при покупке товаров в торговом объекте, где установлен кассовый аппарат, продавец обязан выдать покупателю чек с покупкой.

А ведь чек это не только гарантия защиты прав потребителя в случае приобретения некачественного товара или оказанной услуги, но и легализация денежной выручки, гарантия уплаты налогов и стабильное финансирование всех сфер экономики.

Если вас обслуживает продавец, принимая деньги за совершенную вами покупку без использования кассового суммирующего аппарата, не стесняйтесь, требуйте кассовый чек за совершенную покупку.

Не позволяйте ущемлять ваши права как потребителя.