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Затишье перед бурей? – Как долго цены на квартиры будут оставаться стабильными? (ОПРОС)

28.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Индекс цен на квартиры в Минске четвёртый месяц «топчется» на одном месте. Чтобы лучше понимать, много это или мало, давайте посмотрим на историю изменения цен за последние 6,5 лет.

Половину этого времени рынок «бурлил» – цены дважды резко поднимались и один раз мы отмечали сильнейший обвал. Остальное время было разделено на довольно продолжительные периоды относительного спокойствия. Причем, они необязательно проходили совсем без динамики – в течение «тихого» периода мог наблюдаться и локальный рост, и локальное снижение цен. Однако по итогу, разница между ценой в начале и конце такого отрезка отличалась в лучшем случае на 5 %.

Затишье перед бурей? – Как долго цены на квартиры будут оставаться стабильными? (ОПРОС)

Нынешнее затишье длится уже 17 недель, индекс цен за это время изменился всего на полпроцента. Это даёт основания полагать, что рынок сейчас как раз достиг равновесия, прервать которое сможет лишь изменение фундаментальных факторов.

Три прошлых «периода спокойствия» продолжались от 34 до 60 недель. Если отталкиваться от этих цифр, то очередной виток роста/снижения цен на квартиры в Минске должен начаться где-то в первом квартале 2019 года. Звучит вполне реалистично, учитывая, что в начале календарного года рынок часто бывает крайне нестабильным. Другой очевидный факт, который можно почерпнуть из графика – рост цен следовал за их снижением, и так далее. Следуя этой логике, после нынешнего затишья квартиры должны подешеветь…

Эти выводы основываются только на одном анализе ценовой истории и являются не более чем пищей для вашего ума. Мы предлагаем вам сделать собственный прогноз и для этого подготовили три вопроса:

1) Как долго цены на квартиры в Минске будут оставаться стабильными?

2) Что последует за нынешним спокойным периодом: рост цен или снижение?

3) Какие фундаментальные факторы дестабилизируют ценовую ситуацию?

 
Теги: Минск
 
 
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