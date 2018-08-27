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Затишье перед бурей? – Как долго цены на квартиры будут оставаться стабильными? (ОПРОС)
28.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Половину этого времени рынок «бурлил» – цены дважды резко поднимались и один раз мы отмечали сильнейший обвал. Остальное время было разделено на довольно продолжительные периоды относительного спокойствия. Причем, они необязательно проходили совсем без динамики – в течение «тихого» периода мог наблюдаться и локальный рост, и локальное снижение цен. Однако по итогу, разница между ценой в начале и конце такого отрезка отличалась в лучшем случае на 5 %.
Нынешнее затишье длится уже 17 недель, индекс цен за это время изменился всего на полпроцента. Это даёт основания полагать, что рынок сейчас как раз достиг равновесия, прервать которое сможет лишь изменение фундаментальных факторов.
Эти выводы основываются только на одном анализе ценовой истории и являются не более чем пищей для вашего ума. Мы предлагаем вам сделать собственный прогноз и для этого подготовили три вопроса:
1) Как долго цены на квартиры в Минске будут оставаться стабильными?
2) Что последует за нынешним спокойным периодом: рост цен или снижение?
3) Какие фундаментальные факторы дестабилизируют ценовую ситуацию?
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Сегодня квартиры в Минске стоят на 15% дороже, чем прошлым летом. Впрочем, ещё в апреле бурный рост цен прекратился, и с тех пор мы могли наблюдать лишь вялотекущие...
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