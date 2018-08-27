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Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

28.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Агро-туристический комплекс «Наносы» за $4,5 млн

Про «Наносы-Новоселье» Realt.byписал еще весной. Тогда команда осталась под сильным впечатлением от загородного комплекса на берегу озера Нарочь: самобытные дома, водяная мельница, конюшня с манежем, яхт-клуб, музеи и ресторанные комплексы. В агроусадьбе подают блюда ХIХ века и учат печь хлеб. Более широкий спектр услуг среди белорусского сервиса найти трудно. Уникально и место, ведь этнокультурный комплекс расположен на полуострове, с трех сторон омываемом водами озера Нарочь. Общая площадь участка — более 270 соток земли.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло три года и несколько миллионов долларов. Начиная с 2015 года объект работает и принимает гостей. Сегодня агроусадьба выставлены в продажу за 4,5 миллиона долларов.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Усадьба «Новое Городище» за $950 тыс.

В 35 километрах от Минска продается усадьба «Новое Городище». Комплекс расположен на 3 гектарах земли, включает два гостевых дома, баню с бассейном и мансардой и две летние кухни. На территории есть зона барбекю, пруд с рыбой, фонтан, артезианская скважина и ресторан. Неподалеку от усадьбы находятся горнолыжные комплексы «Силичи» и «Логойск». Готовый действующий бизнес продается за 950 тысяч долларов.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Загородный клуб «Фестивальный» за $2,9 млн

На продажу выставлена и одна из крупнейших площадок на рынке еvent-услуг Беларуси — загородный клуб «Фестивальный». База отдыха открылась в 1953 году как детский лагерь. Около 50 лет площадка ежегодно принимала детей, позже объект был переоборудован под загородный клуб с массой развлечений на любой вкус. Территория включает в себя два больших ресторана с дизайнерским оформлением; летнюю террасу со сценой на 350 посадочных мест; просторные отапливаемые беседки; гостиницу, вместительностью до 98 человек; коттедж, VIP-дома и банный комплекс.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Изюминка проекта — спортивная направленность. На территории клуба разбит адреналин-парк с пятью трассами разного уровня сложности для взрослых и детей; экстремальная полоса препятствий протяженностью 3,5 километра и различные спортивные площадки для игр и турниров на свежем воздухе.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Дом отдыха «Лидия» за $1,9 млн

Дом отдыха «Лидия» расположен в 60 км от Минска посреди соснового бора и в нескольких минутах ходьбы от живописного озера. На территории в четыре гектара находится ресторан, кафе, бильярдная, тренажерный зал и спортивные площадки. Гостиница оборудована двухместными номерами различного уровня комфорта. Бизнес действующий, продается за $1,9 млн.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Гостиничный комплекс «Озерный» за $1,1 млн

«Озёрный» — гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте в 15 минутах езды от Минска. Комплекс включает в себя отель на 10 номеров, большой ресторан, кафе, свадебный зал, 8 беседок и собственный пляж. Комплекс был построен в 2000 году, с тех пор работает без перебоев. Сейчас бизнес выставлен на продажу за $1,1 млн.

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса
Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

Директор агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина поделилась с Realt.byсвоим мнением, почему на рынок вышло так много гостиничных комплексов:

Большая распродажа. Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

— Природа и климат Беларуси привлекает очень много туристов. Бизнесмены это чувствуют, возводят прекрасные гостиничные комплексы за огромные деньги, но пока не умеют на них зарабатывать. Простой пример: сейчас я продаю дом отдыха «Лидия», себестоимость которого — около трех миллионов долларов, а в продаже объект стоит всего за полтора. К комплексу нет вопросов — он новый, красивый, оснащенный; проблема только в управлении. Собственники не знают, как привлечь клиентов, как наладить процессы, как выделиться среди конкурентов. И это повсеместно.

Наши люди живут по принципу «все сам», стараясь сэкономить каждую копейку на профессиональной помощи. Но времена поменялись, конкуренция на рынке серьезная, и надо доверять процесс управления профессионалу, который заработает тебе больше, чем ты на него потратишь. Сейчас на рынке множество консалтинговых компаний, которые предоставляют услуги профессионального ведения бизнес-процессов. Построить объект мало, надо его грамотно вести, и в этом основная проблема наших бизнесменов. Люди что ли не научились делиться, общаться между собой, прислушиваться к советам, из-за этого не все проекты «выстреливают» так, как хотелось бы.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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База Realt.by пополнилась сразу несколькими крупными гостиничными комплексами. На продажу выставили таких гигантов как «Наносы», «Фестивальный», «Озерный» и другие....
 
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