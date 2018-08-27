Прогноз валют к белорусскому рублю на неделю

Последняя неделя августа не слишком богата на важные события, влияющие на валюты. В начале недели для рынка важны последствия выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на банковском конгрессе в Джексон-Хоул.

Главный банкир мира заявил, что нет причин для быстрого роста ставок по кредитам, в чем фактически признал его критику со стороны Дональда Трампа. Это привело к снижению доллара на валютном рынке. Индекс доллара DX в конце прошлой недели снизился с 95,6 п. к 95 п. С этих позиций важным для рынка будет выход 29 августа данных по ВВП США за 2 кв.

Снижение доллара в мире отразилось и на курсе его к белорусскому рублю. После роста в начале прошлой недели в последние дни наблюдается ослабление пары USD/BYN. Вполне вероятно, что движение вниз продолжится, особенно при негативных данных по ВВП. Но в случае прихода котировок к рубежам поддержки 2.03- 2.0330 возможен разворот вверх, по направлению к 2.050-2.060, поскольку основной, общий тренд остается восходящим.

Для EUR/BYN снижение проявилось меньше, с 2.3900 к 2.3720, поскольку на фоне слабости доллара в последние дни растёт евро к американцу. Поэтому рубеж снижения EUR/BYN к 2.3600 уже, вероятно, стал бы знаком для разворота пары вверх, по главному тренду роста евро к белорусу. Для евро сажным днём может стать четверг, 30 августа когда выходит комплекс данных по деловому климату в еврозоне.

Белорусский рубль укрепляется и к российскому. Это связано прежде всего со снижением рубля из-за ввода новых санкций США против России 27 августа. Однако падению россиянина препятствует и снижение доллара в мире, и пара RUB/BYN имеет ограниченный потенциал снижения. Кроме того, зависимость экономик двух стран не позволяет сильно укрепляться белорусу при трудностях в России. Технически тренд на сокращение котировок RUB/BYN склонен к продолжению, с нынешних уровней в районе 0.0303 к 0.0298-0.0300.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд