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БМЗ в июле увеличил экспорт продукции в 1,6 раза до 112 млн долларов

28.08.2018 11:19 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. По итогам июля ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало 182 тыс. тонн металлопродукции на более чем на 112 млн долларов. Как сообщила пресс-служба предприятия, рост к аналогичному периоду 2017-го составляет 40% и 60% соответственно.

Всего в январе—июле 2018 года Белорусский металлургический завод экспортировал 1,14 млн тонн металлопродукции на сумму свыше 724 млн долларов, что на 35% больше в денежном выражении к аналогичному периоду 2017-го, в натуральном — на 5,5%. Рентабельность продаж достигла 9,7%.

За указанный период продукция БМЗ реализовывалась в 62 страны мира. Предприятие смогло значительно расширить свою географию экспорта за счет возобновления отгрузок на рынки, куда поставки не осуществлялись уже на протяжении трех и более лет. Так, за 7 месяцев текущего года завод заново открыл 10 стран, куда было поставлено металлопродукции более чем на 16 млн долларов. Сбыт в четыре из них — Португалию, Камерун, Алжир и Чад — был организован в июле.

За 7 месяцев 2018 года на БМЗ выпущено 1,37 млн т стали, 1,2 млн т проката, 87,8 тыс. тонн бесшовных труб и 241 тыс. тонн продукции сталепроволочных цехов — металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и др. Наибольший рост к аналогичному периоду 2017-го наблюдается в производстве труб (на 13%) и проволоки РМЛ (на 11%).


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. По итогам июля ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало 182 тыс. тонн металлопродукции на более чем на 112 млн...
 
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