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Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз
28.08.2018 10:31 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на встрече с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
По словам Русого, Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. Он отметил, что Беларусь также рассчитывает на расширение перечня белорусской продукции, разрешенной ко ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на...
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