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Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз

28.08.2018 10:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на встрече с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

По словам Русого,  Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. Он отметил, что Беларусь также рассчитывает на расширение перечня белорусской продукции, разрешенной ко ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота.

На встрече также обсуждался вопрос транзита белорусских продуктов в Калининградскую область России, который в настоящее время затруднен.

"Мы открыты и готовы решать многие вопросы, в том числе те, которые ставятся Евросоюзом, — по АЧС и другим направлениям", — отметил Русый. Он напомнил, что после обнаружения африканской чумы свиней в Беларуси в 2013 году были предприняты очень жесткие меры для урегулирования ситуации.

Андрюкайтис подчеркнул приверженность сотрудничеству с белорусскими властями по вопросам, касающимся здоровья животных, и предложил усилить обмен информацией по надзору за состоянием заболеваемости животных, а также сотрудничество по диагностике таких заболеваний.

"Сотрудничество трансграничного характера между Европейским союзом и Беларусью по вопросам надзора за заболеваемостью животных ведется несколько лет. Мы рассчитываем расширить его, в том числе уделить внимание африканской чуме свиней", — сказал еврокомиссар.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на...
 
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