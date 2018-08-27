Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на встрече с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

По словам Русого, Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. Он отметил, что Беларусь также рассчитывает на расширение перечня белорусской продукции, разрешенной ко ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота.



На встрече также обсуждался вопрос транзита белорусских продуктов в Калининградскую область России, который в настоящее время затруднен.



"Мы открыты и готовы решать многие вопросы, в том числе те, которые ставятся Евросоюзом, — по АЧС и другим направлениям", — отметил Русый. Он напомнил, что после обнаружения африканской чумы свиней в Беларуси в 2013 году были предприняты очень жесткие меры для урегулирования ситуации.



Андрюкайтис подчеркнул приверженность сотрудничеству с белорусскими властями по вопросам, касающимся здоровья животных, и предложил усилить обмен информацией по надзору за состоянием заболеваемости животных, а также сотрудничество по диагностике таких заболеваний.



"Сотрудничество трансграничного характера между Европейским союзом и Беларусью по вопросам надзора за заболеваемостью животных ведется несколько лет. Мы рассчитываем расширить его, в том числе уделить внимание африканской чуме свиней", — сказал еврокомиссар.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз Минск, 28 августа. Беларусь планирует поставлять мясо птицы в Евросоюз. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 27 августа в Минске на...

Марина Носова, БелаПАН.