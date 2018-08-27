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Северинец планирует провести у ресторана в Куропатах "массовое мирное собрание"
28.08.2018 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец направил в Минский райисполком уведомление о проведении массового мирного собрания возле ресторана «Поедем, поедим».
Цель собрания — выразить протест против работы ресторанно-развлекательного комплекса.
— Гэта не заяўка на пікет ці масавую акцыю, бо на яе ўсё роўна не дадуць дазвол. Таму я направіў у райвыканкам уведамленне аб мірным сходзе, на які мы маем права па Канстытуцыі. І я іх аб гэтым уведамляю. Як ужо яны будуць сябе паводзіць — гэта іх справы. На месцы Мінскага райвыканкама я б ужо даўно зачыніў рэстаран і у іх не было б праблем, — рассказал Павел Северинец.
Что происходит в Куропатах
Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.
За это время активисты
6 июля лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич
Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан,
Ранее соучередитель «Поедем поедим» Леонид Зайдес
В пятницу, 17 августа, в ресторане «Поедем поедим» прошла свадьба. Возле урочища, по словам Дмитрия Дашкевича, вечером был салют. Один из учредителей ресторана Леонид Зайдес
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В Минский районный исполнительный комитет политик направил не заявку на проведение мероприятия, а уведомление.
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