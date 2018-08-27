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Северинец планирует провести у ресторана в Куропатах "массовое мирное собрание"

28.08.2018 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец направил в Минский райисполком уведомление о проведении массового мирного собрания возле ресторана «Поедем, поедим».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Цель собрания — выразить протест против работы ресторанно-развлекательного комплекса.

— Гэта не заяўка на пікет ці масавую акцыю, бо на яе ўсё роўна не дадуць дазвол. Таму я направіў у райвыканкам уведамленне аб мірным сходзе, на які мы маем права па Канстытуцыі. І я іх аб гэтым уведамляю. Як ужо яны будуць сябе паводзіць — гэта іх справы. На месцы Мінскага райвыканкама я б ужо даўно зачыніў рэстаран і у іх не было б праблем, — рассказал Павел Северинец.

Что происходит в Куропатах

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили десятки протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. В конце июня госсекретарь канцелярии президента Польши возложил там цветы.

6 июля лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич привез в Куропаты новые пятиметровые деревянные кресты и заменил ими старые сгнившие.

Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак, другие известные люди, а также замминистра культуры. Католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время недавней проповеди задался вопросом, кто и почему дал разрешение строить ресторан «рядом с Голгофой нашего народа — урочищем Куропаты».

Ранее соучередитель «Поедем поедим» Леонид Зайдес рассказывал TUT.BY свое видение ситуации и историю создания ресторана. На встрече с журналистами 20 июля Зайдес заявил, что не намерен закрывать ресторан, но согласился не проводить в ресторане громких мероприятий, не включать на улице музыку и сотрудничать с теми, кто бы взялся за возведение мемориала в Куропатах.

В пятницу, 17 августа, в ресторане «Поедем поедим» прошла свадьба. Возле урочища, по словам Дмитрия Дашкевича, вечером был салют. Один из учредителей ресторана Леонид Зайдес заявил, что на его территории «салюта не было».

 
 
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В Минский районный исполнительный комитет политик направил не заявку на проведение мероприятия, а уведомление.
 
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