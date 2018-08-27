ЕБРР начнет кредитовать в белорусских рублях

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития начнет кредитовать в белорусских рублях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Подписание соглашения о предоставлении кредитных линий в белорусских рублях МТБанку и БНБ-Банку состоится 30 августа. Таким образом, ЕБРР впервые в истории предоставит финансирование в белорусских рублях.

Между ЕБРР и белорусскими властями в сентябре 2017 года подписан меморандум о взаимопонимании, который направлен на продвижение кредитования в местной валюте и укрепление внутренних рынков капитала. Подписание меморандума подтверждает обязательство банка предоставлять доступные кредиты белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям в рамках программы ЕБРР в национальной валюте. Она была создана для минимизации уязвимости предприятий в странах операций ЕБРР по отношению к курсовой волатильности.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.-0-