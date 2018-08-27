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"Назначение Румаса - важный символический шаг". Чалый про новое правительство
28.08.2018 14:29 — Новости Экономики | Tut.by
18 августа президент сменил правительство. Сергей Румас был назначен новым премьер-министром. Что означают эти кадровые решения и чего нам ждать от нового правительства — рассуждает экономист Сергей Чалый.
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На прошлой неделе Сергей Румас был назначен новым премьер-министром. Что означают эти кадровые решения президента и чего ждать от нового правительства?
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