Румас: в бюджете на 2019 год не будет необоснованных расходов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необеспеченных доходами расходов бюджет на 2019 год нести не должен и не будет. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается проекта бюджета, то принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется. Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет", - заявил Сергей Румас.

На 2019 год сохраняется подход с двумя сценариями для проектов прогноза и бюджета. Для бюджета предусмотрен базовый сценарий развития экономики. "Будет экономика генерировать больше доходов - вместе внесем предложения главе государства о направлении дополнительных доходов туда, где в этом есть необходимость", - отметил премьер-министр.

Сегодняшнее заседание правительства - это заключительный элемент первого этапа формирования пакета прогнозных документов перед направлением их на рассмотрение главы государства. В соответствии с Бюджетным кодексом это нужно сделать до 1 сентября. Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совмина. Все поднятые вопросы были отработаны заинтересованными госорганами, сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам.

Сергей Румас отметил, что в предлагаемом для рассмотрения сегодня пакете документов учтены изменения, произошедшие на внешнем контуре, - скорректированы оценки по цене нефти, росту экономики и обменным курсам валют в странах, которые являются основными внешнеторговыми партнерами. Это потребовало некоторого уточнения основных прогнозных параметров по всем документам.

Принципиальным вопросом остается выполнение параметров программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Поэтому на заседании пойдет речь, как прогнозные документы вписываются в задачи пятилетки, где просматриваются узкие места. При этом отдельно будет обсуждаться выполнение приоритетных задач программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы (в частности, такие приоритеты как инвестиции, экспорт и занятость).-0-