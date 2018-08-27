На Форуме «Евразийская неделя» , который пройдет 22−24 октября 2018 года в Ереване, Армения, производители и поставщики ювелирной продукции вместе с представителями органов власти обсудят новые цифровые решения по защите рынка ювелирных изделий, идеи создания ювелирного холдинга ЕАЭС, а также развитие евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий.

Панельная дискуссия «Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам» будет посвящена развитию евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий на приоритетных рынках. Речь пойдет о том, как наладить экспорт ювелирной продукции из стран Союза на мировой рынок. Совместно с представителями органов власти, производителями и поставщиками ювелирной продукции будут обсуждаться и другие актуальные темы отрасли.

Модераторами, докладчиками и участниками дискуссии станут ведущие эксперты ювелирной отрасли из стран Европы и ЕАЭС. В числе приглашенных на панельную дискуссию президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаетано Кавальери, гендиректор Ассоциации производителей алмазов Жан-Марк Либеррер, гендиректор «Алроса» Сергей Иванов, гендиректор ПО «Кристалл» Максим Шкадов, замминистра финансов России Алексей Моисеев, замминистра финансов Беларуси Владислав Татаринович, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов и другие.

Среди других тем деловой программы III Международного выставочного форума «Евразийская неделя»: сельское хозяйство и пищевая промышленность, легкая промышленность, стройматериалы, технологии, фармацевтика и медицинские изделия.

Как ранее сообщалось , III Международный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018 году пройдет в Ереване 22−24 октября 2018 года и соберет 2,5 тысячи участников — представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из государств-членов Евразийского экономического союза и стран-партнеров.