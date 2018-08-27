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Быть ли ювелирному холдингу ЕАЭС и как защитить рынок ювелирки. Что обсудят на "Евразийской неделе"
28.08.2018 16:28 — Новости Экономики | Tut.by
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Панельная дискуссия «Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам» будет посвящена развитию евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий на приоритетных рынках. Речь пойдет о том, как наладить экспорт ювелирной продукции из стран Союза на мировой рынок. Совместно с представителями органов власти, производителями и поставщиками ювелирной продукции будут обсуждаться и другие актуальные темы отрасли.
Модераторами, докладчиками и участниками дискуссии станут ведущие эксперты ювелирной отрасли из стран Европы и ЕАЭС. В числе приглашенных на панельную дискуссию президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаетано Кавальери, гендиректор Ассоциации производителей алмазов Жан-Марк Либеррер, гендиректор «Алроса» Сергей Иванов, гендиректор ПО «Кристалл» Максим Шкадов, замминистра финансов России Алексей Моисеев, замминистра финансов Беларуси Владислав Татаринович, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов и другие.
Среди других тем деловой программы III Международного выставочного форума «Евразийская неделя»: сельское хозяйство и пищевая промышленность, легкая промышленность, стройматериалы, технологии, фармацевтика и медицинские изделия.
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Панельная дискуссия "Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам" будет посвящена развитию евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий на...
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