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Румас считает недопустимым доводить показатели частному бизнесу

28.08.2018 15:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Румас считает недопустимым доводить показатели частному бизнесу
Во время заседания

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас напомнил о недопустимости доводить показатели частному бизнесу. Соответствующее заявление он сделал сегодня на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема не новая, но как-то замылена, хотя для меня она очень важная. Это касается всех присутствующих, и в первую очередь губернаторов. Я имею в виду пункт проекта указа, которым устанавливается запрет на доведение показателей частному бизнесу, а также показателей, не определенных правительством", - отметил Сергей Румас.

Такая же норма есть и в действующем указе №469 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год". Однако на практике ситуация складывается по-другому. "Требования указа на местах не выполняются. Доводятся задания до организаций всех форм собственности, включая частников", - констатировал премьер-министр.

Руководитель правительства также напомнил, что критерием оценки эффективности для председателей гор- и райисполкомов является создание новых рабочих мест, как это определено в указе главы государства №78. Поэтому председателям облисполкомов нужно организовать работу с руководителями гор- и райисполкомов, как того требуют соответствующие нормативные документы, в первую очередь решения главы государства.

Сергей Румас попросил первого вице-премьера Александра Турчина взять на контроль эти вопросы с учетом того, что он возглавляет Совет по развитию предпринимательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас напомнил о недопустимости доводить показатели частному бизнесу. Соответствующее заявление он...
 
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