Must visit, или Добро пожаловать в «Идеал»!

В Ревятичах по адресу ул. Ленина, 29 открылся новый магазин «Идеал» – шестая по счету торговая точка агрогородка.





Заведение позиционирует себя как магазин шаговой доступности, при этом у него немаленький торговый зал и широкий ассортимент товара.

Индивидуальный предприниматель Артур Погосян занимается торговлей 15 лет, и в Ревятичах у него уже есть один магазинчик. «Особенность работы в агрогородке – ограниченное число покупателей, – говорит хозяин. – Увеличиться их не может, может только уменьшиться. Поэтому, чтобы выдержать конкуренцию, нужен качественный товар и уважительное отношение к каждому человеку».

Магазинами планы Артура не ограничиваются: в перспективе открытие здесь же агроусадьбы. В другой, незанятой части дома, он сохранил русские печки, а на втором этаже есть каминный зал. Надеемся, все идеи предпринимателя воплотятся.

«Идеал» работает с 09.00 до 20.00 без выходных.

Фото автора.