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Румас напомнил о зарплатах бюджетников и запрете доводить прогнозные показатели частному бизнесу

28.08.2018 17:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Премьер-министр Сергей Румас напомнил о запрете доводить прогнозные показатели для частного бизнеса и довел целевую задачу по зарплатам бюджетников. Как сообщила пресс-служба Совмина, об этом шла речь на заседании Совета министров, где рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основные направления денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отметил во вступительном слове Сергей Румас, нынешнее заседание правительства — заключительный элемент первого этапа формирования пакета прогнозных документов перед направлением их на рассмотрение главе государства. По его словам, в соответствии с Бюджетным кодексом это необходимо сделать до 1 сентября. «Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании президиума. Все поднятые на данном заседании вопросы были отработаны с заинтересованными. На сегодняшний день, как мне доложили, в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам. Если остались какие-то разногласия, прошу в докладах акцентировать на них внимание», — отметил он.

Премьер-министр обратил внимание, что в предлагаемом для рассмотрения пакете документов учтены изменения, произошедшие на внешнем контуре, — скорректированы оценки по цене нефти, росту экономики и обменным курсам валют в странах — основных внешнеторговых партнерах. «Это потребовало некоторого уточнения основных прогнозных параметров по всем документам. Принципиальным вопросом остается обеспечение выполнения параметров пятилетней программы. Прошу министра экономики доложить, как мы вписываемся в задачи пятилетки, и где у нас просматриваются „узкие“ места», — подчеркнул Сергей Румас.

Отдельно руководитель правительства обратил внимание на вопрос реализации пункта 4 проекта указа, которым устанавливается запрет на доведение показателей частному бизнесу, а также показателей, не определенных правительством. «Тема не новая, но как-то „замылена“, хотя для меня она очень важная. Это касается всех присутствующих и, в первую очередь, губернаторов. Такая же норма есть и в действующем указе № 469. Мы посмотрели, что происходит на практике. Первое — нет единообразия. Кто во что горазд, особенно на уровне райисполкомов — отсутствие конкретных задач и сроков. Второе — требования указа № 469 на местах не выполняются. Доводятся задания до организаций всех форм собственности, включая частников как, например, в Бобруйске. В Жлобине установлены задания по розничному товарообороту и товарообороту общественного питания и так далее. Напомню, что критерием оценки эффективности для председателей гор-и райисполкомов является создание новых рабочих мест, как это определено в указе главы государства № 78. Прошу губернаторов организовать работу с руководителями гор- и райисполкомов как того требуют соответствующие нормативные документы, в первую очередь, решения главы государства», — подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас поручил первому вице-премьеру Александру Турчину взять на контроль эти вопросы с учетом того, что он возглавляет Совет по развитию предпринимательства.

Говоря о проекте республиканского бюджета, премьер-министр отметил, что принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется. «Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. Сохраняется двух-сценарный подход для проектов прогноза и бюджета. Для бюджета — базовый сценарий развития экономики. Будет экономика генерировать больше доходов — вместе внесем предложения о направлении дополнительных доходов туда, где в этом будет необходимость. Основные параметры проекта бюджета 2019 года рассмотрены и одобрены на заседании Президиума. Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу: достичь уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80 процентов к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 процентов от средней заработной платы. Бюджетная сфера. Я дал поручение Министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности», резюмировал Сергей Румас.

Напомним, как заявлял министр экономики Дмитрий Крутой, за последние две недели Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год с учетом снижения прогнозных показателей основным торговым партнером, Россией, и снижения цены барреля нефти.

Первоначально планировалось, что по базовому сценарию прирост ВВП в будущем году составит 2,8%, по целевому — 4,1%. Новые цифры — 2,1% и 4% соответственно.

«За последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров, международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год — ВВП снизился довольно существенно, на 0,8 процентных пункта», — уточнил Крутой.

Кроме того, цена на нефть по целевому сценарию заложена на уровне 65 долларов за баррель против прежних 70 долларов.

«Мы полностью учли негативные последствия проведения Россией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики (потери Беларуси Минфин оценил в 600 млн рублей. — Ред.), но пока для корректности расчетов мы считали по самому негативному варианту», — рассказал министр.

При этом среднегодовая зарплата в стране в следующем году должна составить 1025 рублей. Прирост реальных доходов населения запланирован на уровне 3,4%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как сообщила пресс-служба Совмина, об этом шла речь на заседании Совета министров, где рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси,...
 
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