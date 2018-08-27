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МАЗ разработает специальный автобус для стран Африки

28.08.2018 15:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. ОАО "Минский автомобильный завод" планирует разработать специальный автобус для стран Африки, сообщили на предприятии.

Его можно будет использовать на пригородных дорогах с плохим покрытием, рассказали представители ОАО "МАЗ". Пригородный автобус будет спроектирован с учетом особенностей Африканского континента, поэтому сможет свободно ездить на различных дорогах, в том числе грунтовых. Его будут отличать высокий клиренс, неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Кроме того, в нем будет установлен мощный кондиционер.

Ранее на Минском автозаводе уже выпустили в качестве эксперимента один автобус для Африки. "МАЗ-131020" создан на основе шасси грузового автомобиля с простым кузовом, а на крыше размещена площадка для багажа с лестницей, по которой можно забраться наверх. При этом салон вмещает 65 пассажиров. Автобус-внедорожник может использоваться там, где обычные автобусы проехать не в состоянии. "Изучив потребности африканского рынка, мы решили поставить задачу конструкторам разработать новый автобус. Мы рассчитываем, что он будет востребован в странах дальнего зарубежья — прежде всего Африки", — пояснили в ОАО "МАЗ".

На минувшей неделе Минский автозавод посетил глава нигерийской Dangote Group Алаке Маркус Олакунле. Компания занимает лидирующие позиции в производстве цемента, также работает в сфере грузоперевозок и на рынке продуктов питания. Ее годовой оборот превышает 4,1 млрд долларов. Dangote Group планирует обновлять свои автопарки и закупить крупную партию белорусской автотехники.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. ОАО "Минский автомобильный завод" планирует разработать специальный автобус для стран Африки, сообщили на предприятии. Его можно будет...
 
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