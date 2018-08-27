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Все задержанные после после суда над руководителями РЭП получили штрафы

28.08.2018 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Все задержанные после суда над руководителями РЭП получили штрафы. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».


Напомним, в пятницу в Доме правосудия выносили приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Несколько активистов, пришедших поддержать осужденных, развернули перед входом в здание бело-красно-белый флаг и флаг «Европейской Беларуси». Их задержал ОМОН. Чуть позже там же были задержаны Николай Статкевич и Максим Винярский.

Как сообщали правозащитники, из 11 задержанных в пятницу и доставленных в РУВД Московского района позже был освобожден только один протестующий. Это Алесь Абрамович из Борисова, который имеет инвалидность. Остальных, а это 10 человек, до суда доставили в ИВС на Окрестина.

Ольге Николайчик и Александру Абрамовичу дали штраф в 50 базовых величин (1225 рублей), члену профсоюза РЭП из Бобруйска Александру Чмыхову — 20 базовых величин (490 рублей), Тамаре Зайцевой из Калинковичей — 25 базовых величин (612 рублей), Владимиру Невмержицкому — штраф 40 базовых величин (860 рублей).

Ранее стало известно, что оппозиционный политик Николай Статкевич и активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский оштрафованы на 45 базовых величин (1102,5 рубля), Майя Наумова и Леонид Кулаков — на 40 базовых величин каждый (860 рублей).

 
 
Ссылка на источник 60
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