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Румас не исключает оптимизации численности работников бюджетной сферы

28.08.2018 20:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. Назначенный 18 августа премьер-министром Беларуси бывший банкир Сергей Румас не исключает оптимизации численности работников бюджетной сферы. Об этом глава правительства сказал 28 августа на заседании Совета министров, в ходе которого рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, новой редакции Налогового кодекса.

Как сообщает пресс-служба правительства, говоря о проекте республиканского бюджета, Румас отметил, что принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется: "Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. Сохраняется двухсценарный подход для проектов прогноза и бюджета. Для бюджета — базовый сценарий развития экономики. Будет экономика генерировать больше доходов — вместе внесем предложения о направлении дополнительных доходов туда, где в этом будет необходимость".

Основные параметры проекта бюджета 2019 года рассмотрены и одобрены на заседании президиума. "Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу: достичь уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% от средней заработной платы. Бюджетная сфера. Я дал поручение Министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности", — резюмировал Румас.

Как сообщал БелаПАН, в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—июле 2018 года составила 715,2 рубля, в июле — 741 рубль, что на 10,5 рубля, или на 1,4%, меньше, чем в июне 2018 года.

По планам правительства, средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750-760 рублей.

Во время рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля Александр Лукашенко указал на низкие заработки учителей, работников детских садов и младшего медперсонала, хотя, по его словам, "работа у них колоссальная". "И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату", — заявил официальный лидер.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Назначенный 18 августа премьер-министром Беларуси бывший банкир Сергей Румас не исключает оптимизации численности работников бюджетной сферы. Об...
 
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