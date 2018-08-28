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Румас выступил против доведения показателей развития частному бизнесу

28.08.2018 19:36 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 августа. Премьер-министр Сергей Румас выступил против доведения показателей развития частному бизнесу. Данная тема затрагивалась 28 августа на заседании Совета министров, сообщает пресс-служба правительства.

Рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса.

Отдельно руководитель правительства обратил внимание на вопрос реализации пункта проекта указа, которым устанавливается запрет на доведение показателей частному бизнесу, а также показателей, не определенных правительством.

"Тема не новая, но как-то "замылена", хотя для меня она очень важная. Это касается всех присутствующих и, в первую очередь, губернаторов. Такая же норма есть и в действующем указе № 469 ("О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год". — БелаПАН.). Мы посмотрели, что происходит на практике. Первое — нет единообразия. Кто во что горазд, особенно на уровне райисполкомов — отсутствие конкретных задач и сроков. Второе — требования указа № 469 на местах не выполняются. Доводятся задания до организаций всех форм собственности, включая частников, как, например, в Бобруйске. В Жлобине установлены задания по розничному товарообороту и товарообороту общественного питания и так далее", — подчеркнул премьер-министр.

Румас напомнил, что критерием оценки эффективности для председателей гор- и райисполкомов является создание новых рабочих мест, как это определено в указе главы государства № 78. "Прошу губернаторов организовать работу с руководителями гор- и райисполкомов, как того требуют соответствующие нормативные документы, в первую очередь решения главы государства", — подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас поручил первому вице-премьеру Александру Турчину взять на контроль эти вопросы с учетом того, что он возглавляет Совет по развитию предпринимательства.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Премьер-министр Сергей Румас выступил против доведения показателей развития частному бизнесу. Данная тема затрагивалась 28 августа на заседании...
 
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