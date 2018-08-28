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У Россельхознадзора снова претензии к Беларуси
29.08.2018 10:35 — Новости Экономики | БДГ
Российское надзорное ведомство по-прежнему недовольно качеством белорусской молочки и предлагает белорусским коллегам провести совместную консультацию по данному спорному вопросу.
Как
Автоматизированная система «Аргус» используется Россельхознадзором для процесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, процесса выдачи разрешений или отказов.
В июле глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Ранее Россельхознадзор отказался
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Российское надзорное ведомство по-прежнему недовольно качеством белорусской молочки и предлагает белорусским коллегам провести совместную консультацию по...
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