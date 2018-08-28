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У Россельхознадзора снова претензии к Беларуси

29.08.2018 10:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Российское надзорное ведомство по-прежнему недовольно качеством белорусской молочки и предлагает белорусским коллегам провести совместную консультацию по данному спорному вопросу.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, ведомство предложило Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь провести консультации для обсуждения причин расхождения данных, содержащихся в системе «Аргус», и данных, представленных Департаментом, об объемах поставляемой в Россию белорусской молочной продукции. 

Автоматизированная система «Аргус» используется Россельхознадзором для процесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, процесса выдачи разрешений или отказов.

В июле глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что российская сторона не намерена снимать запреты на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий, так как те «поставляют продукции больше, чем их мощность. Есть те, которые поставляют продукцию в обход наших контрольных пунктов». По словам чиновника, сегодня поставки молочной продукции в РФ разрешены 120 белорусским компаниям. Режим ограничений - полностью или частично - действует в отношении 40 предприятий.

Ранее Россельхознадзор отказался снимать запрет на ввоз белорусских шампиньонов в РФ: после проведения проверки специалисты российского ведомства выясгили, что объемы производства шампиньонов, заявленные некоторыми белорусскими предприятиями не совпадают с подтвержденными Россельхознадзором во время проверки, ряд из них не имеют мощностей по производству и хранению шампиньонов.

 
 
 
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Российское надзорное ведомство по-прежнему недовольно качеством белорусской молочки и предлагает белорусским коллегам провести совместную консультацию по...
 
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