ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия

Несмотря на то, что силы активистов не увенчались успехом, стройку все-таки заморозили. Выяснилось, что застройщик не успел получить разрешение на производство работ, начав заливать фундамент, не имея на руках необходимой документации.

Около года понадобилось «Эриа» на доработку проекта, только весной 2018 года комплекс продолжили строить. Завершить проект планируется к концу года. Стройка идет завидными темпами, а застройщик уже ищет арендаторов и покупателей помещений .