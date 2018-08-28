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ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия

29.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия

История строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами на берегу Цнянского водохранилища началась в 2016 году. Тогда застройщик ЗАО «Эриа» анонсировал проект и приступил к освоению площадки. Но минчане встали стеной, в течение месяца собрав 3,5 тысячи подписей против. Местные жители и городские активисты боролись за сохранение парка, требуя от властей запретить стройку. Чиновники людей не услышали и сказали стройке «быть». Напомним, что площадка выделялась по указу президента.

ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия

Заказчик работ — фирма «ЭРИА», подконтрольная одному из учредителей ТЦ «Экспобел». На площадке около 2 гектаров застройщик запланировал крупный комплекс с теннисными кортами, бассейном с саунами, несколькими площадками для игры в сквош, фитнес-центрами, залами аэробики, барами и ресторанами. На территории спроектированы открытые теннисные корты, площадки для пляжного тенниса и другая уличная инфраструктура.

ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия

Несмотря на то, что силы активистов не увенчались успехом, стройку все-таки заморозили. Выяснилось, что застройщик не успел получить разрешение на производство работ, начав заливать фундамент, не имея на руках необходимой документации.

Около года понадобилось «Эриа» на доработку проекта, только весной 2018 года комплекс продолжили строить. Завершить проект планируется к концу года. Стройка идет завидными темпами, а застройщик уже ищет арендаторов и покупателей помещений.

ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
 
Теги: Минск
 
 
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3,5 тысячи подписей собрали минчане против строительства ФОКа вблизи Цнянского водохранилища, однако работы на площадке ведутся, и к декабрю объект планируется...
 
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