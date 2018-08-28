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ФОТОФАКТ: скандальный теннисный центр на Цнянке за 4 месяца до открытия
29.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
История строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами на берегу Цнянского водохранилища началась в 2016 году. Тогда застройщик ЗАО «Эриа» анонсировал проект и приступил к освоению площадки. Но минчане встали стеной, в течение месяца собрав 3,5 тысячи подписей против.
Заказчик работ — фирма «ЭРИА», подконтрольная одному из учредителей ТЦ «Экспобел». На площадке около 2 гектаров застройщик запланировал крупный комплекс с теннисными кортами, бассейном с саунами, несколькими площадками для игры в сквош, фитнес-центрами, залами аэробики, барами и ресторанами. На территории спроектированы открытые теннисные корты, площадки для пляжного тенниса и другая уличная инфраструктура.
Несмотря на то, что силы активистов не увенчались успехом, стройку все-таки заморозили. Выяснилось, что застройщик не успел получить разрешение на производство работ, начав заливать фундамент, не имея на руках необходимой документации.
Около года понадобилось «Эриа» на доработку проекта, только весной 2018 года комплекс продолжили строить. Завершить проект планируется к концу года. Стройка идет завидными темпами, а застройщик уже
Фото: Павел Садовский
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3,5 тысячи подписей собрали минчане против строительства ФОКа вблизи Цнянского водохранилища, однако работы на площадке ведутся, и к декабрю объект планируется...
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