В суде Советского района Минска началось предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час», сообщает БАЖ . По мнению Израилевича, газета опубликовала ряд статей, которые умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию.



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Как говорил Израилевич, из содержания статей явно следует, что именно он и надлежащее ему ООО «Ив» являются конечным бенефициаром строительства ресторана в Куропатах. Бизнесмен отмечает, что строительство ресторана «Поедем поедим» вызывает «противоречивые» отзывы в обществе.

«У ряда лиц после прочтения статей сложилось устойчивое негативное отношение ко мне как к бизнесмену, способному застраивать места исторической памяти для получения коммерческой выгоды», — пишет Израилевич.

Сумма иска — 40 тысяч рублей. Еще тысячу рублей он хочет получить от автора статьи Дениса Ивашина.

Сам бизнесмен на заседание не пришел, его интересы представляет адвокат Елена Калазаева.

«Новое Время» в суде представляет главный редактор издания Оксана Колб и автор публикации Денис Ивашин. Также интересы Ивашина защищает юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

Ранее Израилевич, напомним, в интервью «Радыё Свабода» рассказывал , что он не имеет никакого отношения к «Поедем поедим». По словам бизнесмена, его друзья-рестораторы приобрели у индивидуального предпринимателя участок, предназначенный для строительства объекта придорожного сервиса. На тот момент там уже шли строительные работы. Когда в 2012 году в проекте начались проблемы, друзья обратились к бизнесмену за советом, и он попросил их показать акт на землю.

«В нем не было ни одного ограничения! Я глаза выпучил», — рассказывал Израилевич.