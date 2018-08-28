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Бизнесмен Израилевич судится с газетой "Новы час" из-за статьи о ресторане в Куропатах
29.08.2018 11:05 — Новости Экономики | Tut.by
В суде Советского района Минска началось предварительное заседание по иску бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час», сообщает
Как говорил Израилевич, из содержания статей явно следует, что именно он и надлежащее ему ООО «Ив» являются конечным бенефициаром строительства ресторана в Куропатах. Бизнесмен отмечает, что строительство ресторана «Поедем поедим» вызывает «противоречивые» отзывы в обществе.
«У ряда лиц после прочтения статей сложилось устойчивое негативное отношение ко мне как к бизнесмену, способному застраивать места исторической памяти для получения коммерческой выгоды», — пишет Израилевич.
Сумма иска — 40 тысяч рублей. Еще тысячу рублей он хочет получить от автора статьи Дениса Ивашина.
Сам бизнесмен на заседание не пришел, его интересы представляет адвокат Елена Калазаева.
«Новое Время» в суде представляет главный редактор издания Оксана Колб и автор публикации Денис Ивашин. Также интересы Ивашина защищает юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
Ранее Израилевич, напомним, в интервью «Радыё Свабода»
«В нем не было ни одного ограничения! Я глаза выпучил», — рассказывал Израилевич.
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По мнению Израилевича, газета опубликовала ряд статей, которые нарушают его честь, достоинство и деловую репутацию.
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