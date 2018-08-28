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Не нефть, так калий? Цены на калийные удобрения растут, но до рокового 2013-го далеко

29.08.2018 11:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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В будущем году нефтяные доходы бюджета могут заметно оскудеть из-за налогового маневра и ограничений на поставки российских нефтепродуктов. Однако на втором ключевом для нас экспортном рынке, калийном, цены пошли вверх — накануне Дня шахтера Белорусская калийная компания, эксклюзивный экспортер белорусского хлоркалия, порадовала коллег индийским контрактом с ценой за тонну на 50 долларов выше прошлогодней.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На очереди — контракт со вторым ключевым потребителем, Китаем.

«После контракта с Индией мы скорректируем нашу позицию. Если контракт (с Китаем) будет скорым, цена контракта, на наш взгляд, должна быть не ниже индийской цены», — сказала в интервью Reuters гендиректор компании Елена Кудрявец. Причем, по ее оценке, если подписание затянется, то цена может увеличиться еще больше.

Ранее обычно цена китайского контракта была несколько ниже индийского. Кудрявец подчеркнула, что сейчас ситуация изменилась, и она «очень благоприятна для поставщиков».

В БКК считают, что рост цен ожидается и на спотовых рынках.

«На спотовых рынках цены растут уже значительное время, это постоянный тренд, и этот рост продолжится, — сказала Кудрявец. — Мы уверены, что рынок в целом будет расти. Для нас также важно сохранить спрос на калий».

При этом уровень цен пока далек от того, который делал калийщиков ключевыми донорами бюджета.

«Все мы прекрасно помним 2013 год, когда калийный рынок обозначил резкое падение. Пока, к сожалению, мы на тот уровень не вышли», — прокомментировал заключение индийского контракта в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ гендиректор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый.

По данным Белстата, по итогам полугодия экспорт калийных удобрений вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 3,339 млн тонн в действующем веществе. Средняя цена при этом выросла на 12,1% до 384 доллара за тонну.

Средняя цена за тонну калийных удобрений в январе 2013-го, до разлада партнеров по сбытовой структуре, «Уралкалия» и «Беларуськалия», была на уровне 614,9 доллара за тонну.

 
 
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В будущем году нефтяные доходы бюджета могут заметно оскудеть из-за налогового маневра и ограничений на поставки российских нефтепродуктов. Однако на втором...
 
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