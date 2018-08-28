Компания Гуцериева продала свою белорусскую «дочку»

"Русснефть" Михаила Гуцериева продала в июле 2018 года 100% белорусской дочерней трейдинговой компании ИП "Славнефтехим».

Об этом говорится в отчете "Русснефти". Сообщается, что сумма сделки составила $1,8 млн, покупатель не раскрывается.

ИП «Славнефтехим» ЗАО является дочерним предприятием компании и представляет ее интересы в Республике Беларусь в рамках Соглашения между Государственным концерном "Белнефтехим" и ОАО НК "РуссНефть". Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Беларуси нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего Зарубежья, Восточной Европы и Балтии. Данная информация до сих пор находится на сайте НК "РуссНефть».