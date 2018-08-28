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Компания Гуцериева продала свою белорусскую «дочку»
29.08.2018 11:56 — Новости Экономики | БДГ
"Русснефть" Михаила Гуцериева продала в июле 2018 года 100% белорусской дочерней трейдинговой компании ИП "Славнефтехим».
Об этом говорится в отчете "Русснефти". Сообщается, что сумма сделки составила $1,8 млн, покупатель не раскрывается.
ИП «Славнефтехим» ЗАО является дочерним предприятием компании и представляет ее интересы в Республике Беларусь в рамках Соглашения между Государственным концерном "Белнефтехим" и ОАО НК "РуссНефть". Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Беларуси нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего Зарубежья, Восточной Европы и Балтии. Данная информация до сих пор находится на сайте НК "РуссНефть».
Отметим, что Михаил Гуцериев в последнее время
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"Русснефть" Михаила Гуцериева продала в июле 2018 года 100% белорусской дочерней трейдинговой компании ИП "Славнефтехим». Об этом говорится в отчете "Русснефти"....
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