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Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе

29.08.2018 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе", - сказал Сергей Румас.

Беларусь также заинтересована расширять сотрудничество с Астраханской областью в агропромышленном комплексе. Белорусские предприятия могут предложить аграриям региона широкую линейку продукции, в том числе с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта (льготного кредитования, лизинга). Есть планы по созданию на территории Астраханской области торгово-сервисного центра МТЗ - это позволит сделать белорусские трактора и оборудование более доступными для астраханских фермеров. Беларусь готова развивать сотрудничество в растениеводстве, семеноводстве, молочном животноводстве, заинтересована в поставках из российского региона рыбы и рыбного сырья, раннего картофеля, овощной и бахчевой продукции, баранины. Кроме того, Беларуси интересен опыт разведения овец, а также осетровых.

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Теги: Минск
 
 
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе, заявил премьер-министр Беларуси Сергей...
 
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