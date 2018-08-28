29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе", - сказал Сергей Румас.

Беларусь также заинтересована расширять сотрудничество с Астраханской областью в агропромышленном комплексе. Белорусские предприятия могут предложить аграриям региона широкую линейку продукции, в том числе с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта (льготного кредитования, лизинга). Есть планы по созданию на территории Астраханской области торгово-сервисного центра МТЗ - это позволит сделать белорусские трактора и оборудование более доступными для астраханских фермеров. Беларусь готова развивать сотрудничество в растениеводстве, семеноводстве, молочном животноводстве, заинтересована в поставках из российского региона рыбы и рыбного сырья, раннего картофеля, овощной и бахчевой продукции, баранины. Кроме того, Беларуси интересен опыт разведения овец, а также осетровых.

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