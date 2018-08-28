velcom поддержал проекты по изучению белорусского языка при помощи игр и развлечений

28 августа в «Кнігарні Логвінаў» состоялась презентация необычных проектов, направленных на то, чтобы помочь детям выучить белорусский язык и сделать его органичной частью их ежедневной жизни. Оба проекта – «Скарбонка гульняў» и «Беларускія ўікэнды» – реализованы при поддержке компании velcom.

Проект «Скарбонка гульняў» основан на принципе обучения через игру как наиболее эффективном способе усвоения новых знаний маленькими детьми. Его создателями разработаны 34 игры, с помощью которых дети учат буквы белорусского алфавита, названия животных, птиц, растений, учатся читать по слогам и любить родной язык. Игры можно использовать на занятиях в детских садах и школах, а также играть в них дома, всей семьей.

Проект «Скарбонка гульняў» прошел в финал конкурса Social Weekend 11, где получил не только высокую оценку жюри, но и финансовую поддержку от компании velcom, которая отметила его в своей специальной номинации «Па-беларуску». Таким образом, уже в сентябре текущего года комплекты из трех игр для изучения белорусского языка смогут оценить те, для кого они предназначены, – дети и их родители.

«Компания velcom уже много лет осуществляет различные проекты по поддержке белорусской культуры. Мы считаем это одним из наиболее важных направлений корпоративной социальной ответственности нашей компании. Особенное внимание мы уделяем проектам, которые приближают белорусский язык к ежедневному использованию – особенно самыми маленькими. «Скарбонка гульняў» – одна из таких инициатив, которую компания velcom с удовольствием поддержала», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев.

Компания velcom решила поддержать новый конкурс социальных проектов Social Weekend 12. Лучший проект в номинации «Па-беларуску» получит от velcom 10 тыс. рублей. Прием заявок на конкурс продолжается до 30 сентября, а финал состоится 20 декабря.

«Мы искренне благодарны компании velcom за поддержку проекта Social Weekend. Благодаря вниманию крупного бизнеса у нас появляется больше возможностей развивать площадку для реализации социальных инициатив, продвигать еще больше интересных и значимых идей – как это получилось со «Скарбонкай гульняў», – рассказал руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend Александр Скрабовский.

Автор проекта «Скарбонка гульняў» – учительница начальных классов из Минска Наталья Галко с более чем двадцатилетним стажем работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

«Испокон веков дети учились всему, что пригодится им в жизни, именно через игру, которая превращалась для них в настоящую школу. И поэтому меня так вдохновила идея воспользоваться таким форматом, чтобы помочь детям с самого маленького возраста познакомиться с белорусским языком, полюбить его так же, как они любят играть. Я очень благодарна всем, кого моя идея привлекла и убедила, – это и конкурс Social Weekend, и компания velcom – за помощь и поддержку. И надеюсь, нашим главным судьям и критикам – детям – тоже понравится результат», – отметила Наталья Галко.

Примером того, каким успехом могут пользоваться белорусскоязычные проекты, ориентированные на широкую аудиторию, выступили «Беларускія ўікэнды» – показы мирового кино в профессиональной озвучке на белорусский язык в кинотеатрах Минска и других городов. При поддержке velcom этот проект успешно развивается уже второй год. Накануне нового учебного года команда «Беларускіх ўікэндаў» подготовила для маленьких зрителей приятный сюрприз – возможность посмотреть новый фильм «Мой друг жыраф» (Нидерланды) на беларусском языке. Специально к премьере была выпущена книга-раскраска «Мой сябар жырафа у Беларусі».

«Премьера картины в Минске состоится в конце августа, когда не только герой фильма и его друг Раф собираются в школу, но и все дети в Беларуси. Поэтому мы решили «пригласить» Рафа к нам в гости, показать ему Минск, научить некоторым белорусским словам, а о его приключениях рассказать в книжке-раскраске, которую получат в подарок все маленькие посетители премьеры. Она состоится 30 августа в 19:00 в кинотеатре «Москва», – рассказал руководитель проекта «Беларускія ўікэнды» Андрей Ким.

Маленькие гости презентации новых белорусскоязычных проектов для детей получили возможность первыми познакомиться с героями раскраски «Мой сябар жырафа ў Беларусі», а также интересно и с пользой провести время со «Скарбонкай гульняў».