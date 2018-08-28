Макей встретился с новым официальным представителем США в Беларуси

Глава министерства иностранных дел Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Дженифер Мур в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД .



Фото: пресс-служба МИД

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений.

Напомним, Дженифер Мур приехала в Минск в середине августа. Она является карьерным дипломатом. Перед приездом в Беларусь она занимала должность замдиректора Управления по делам Южной Европы Госдепартамента США. Также она работала на разных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в Посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Дипломат владеет русским, турецким, сербскохорватским, албанским и индонезийским языками.

В нашей стране с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.