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Макей встретился с новым официальным представителем США в Беларуси
29.08.2018 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
Глава министерства иностранных дел Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Дженифер Мур в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Об этом сообщает
В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений.
Напомним, Дженифер Мур
Дипломат владеет русским, турецким, сербскохорватским, албанским и индонезийским языками.
В нашей стране с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.
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Дженифер Мур приехала в Минск в середине августа. Она является карьерным дипломатом.
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