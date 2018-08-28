Генерального директора агрокомбината «Заря» Александра Корнева признали виновным в коррупции. Суд назначил ему наказание в виде штрафа и ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.



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Дело Александра Корнева рассматривал суд Шкловского района . Его обвиняли в хищении, даче взятки и покушении на совершение преступления. До суда 59-летний Александр Николаевич более полугода провел в СИЗО .

По материалам дела, Корнев в ноябре 2017 года украл и вывез на личном авто с территории агрокомбината «Заря» более 30 кг продукции на общую сумму более 270 рублей. Его остановил сотрудник ГАИ для проверки документов. Корнев попытался дать взятку инспектору, но тот отказался. Похищенную продукцию изъяли и вернули на предприятие.

Позже следствие установило, что с мая 2016 года по июнь 2017-го подозреваемый заключил фиктивные договоры подряда на выполнение определенных работ на предприятии с четырьмя гражданами. Работа эта не была выполнена, а деньги на нее — более 30 тыс. рублей — гендиректор взял из кассы якобы для ее оплаты.

В суде вину Корнев признал частично. Настаивал, что взятку сотрудникам ГАИ не давал и не предлагал, а вот продукцию предприятия брал. Не для себя — для знакомого, который попросил мясо, колбаски и колбасу «для мероприятия». Имя знакомого Корнев отказался назвать «по морально-этическим соображениям», но рассказал, что у того, мол, намечалось «мероприятие» и он попросил «свежей продукции». Рассчитаться за нее на месте не мог — не было денег. Но пообещал расплатиться через два дня.

— Я не мог ему отказать, — сказала на суде Корнев.

Суд признал Корнева виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и покушении на дачу взятки. Гендиректора «Зари» приговорили к ограничению свободы на 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 2,5 года и оштрафовали на 400 базовых величин (9800 рублей) в доход государства.

С Корнева взяли подписку о невыезде и освободили в зале суда. В срок отбывания наказания засчитывается его нахождение в СИЗО с 30 ноября 2017 года по 1 августа 2018 года из расчета день за два. Имущество гендиректора «Зари» остается под арестом до выплаты штрафа.

Приговор обжалован и опротестован не был и вступил в силу 14 августа.

Агрокомбинат работает в обычном режиме, рассказала TUT.BY и.о. генерального директора — первый заместитель Екатерина Заровская. Более того, в хозяйстве собрали хороший урожай. По ее словам, комбайнер «Зари» — единственный пока в стране — собрал 4 тыс. тонн зерна на комбайн. Место руководителя агрокомбината пока вакантно.

Александр Корнев стал гендиректором агрокомбината «Заря» в апреле 2015 года. До этого он был председателем СПК «Полыковичи». ЗАО «Агрокомбинат «Заря» — одно из крупнейших хозяйств Могилевской области с собственной фирменной торговой сетью. Занимается животноводством, выращиванием птицы, сельхозкультур и их переработкой. На агрокомбинате есть свой мини-мясокомбинат по выпуску мясных и колбасных изделий.