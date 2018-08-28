|
Белоруса Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже, переводят в СИЗО СБУ в Киеве
29.08.2018 13:45 — Новости Экономики | Tut.by
Белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже, переводят в СИЗО СБУ в Киеве. Такое решение 28 августа принял Новозаводской районный суд Чернигова, рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По словам представителя МИД, Политике продлен срок ареста до 3 октября, когда и состоится следующее заседание суда.
Анатолий Глаз также добавил, что мать Политики обратилась 21 августа в МИД Беларуси за оказанием дополнительного консульского содействия «в связи с тем, что во время посещения сына 17 августа увидела у него травмы».
«22 августа у него был консул. Юрий Политика был с травмами», — сказал Глаз.
Сам Политика, как сообщают
За что задержали белоруса?
Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности
Генеральная прокуратура Беларуси
Белорусская Генпрокуратура также
В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.
Юрий Политика также
В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняли в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит
В мае стало известно, что Верховный суд Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему продлен срок ареста до 3 октября, когда и состоится следующее заседание суда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)