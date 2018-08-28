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Белоруса Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже, переводят в СИЗО СБУ в Киеве

29.08.2018 13:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже, переводят в СИЗО СБУ в Киеве. Такое решение 28 августа принял Новозаводской районный суд Чернигова, рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.


Фото: svaboda.org

По словам представителя МИД, Политике продлен срок ареста до 3 октября, когда и состоится следующее заседание суда.

Анатолий Глаз также добавил, что мать Политики обратилась 21 августа в МИД Беларуси за оказанием дополнительного консульского содействия «в связи с тем, что во время посещения сына 17 августа увидела у него травмы».

«22 августа у него был консул. Юрий Политика был с травмами», — сказал Глаз.

Сам Политика, как сообщают Naviny.by, на последнем заседании суда заявил, что не помнит обстоятельств, при которых получил травму. По его словам, это произошло 7 августа, а 10 августа ему сделали операцию на виске. Политика в зале суда сказал, что чувствует себя плохо, у него болит голова.

За что задержали белоруса?

Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». Например, как рассказала Генпрокуратура, украинская сторона сообщала, что задержанный, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины составляющие государственную тайну в сфере обороноспособности Украины сведения о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. Но белорусскими следователями была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины.

Белорусская Генпрокуратура также считает, что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​

В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.

Юрий Политика также подал обращение в международные организации, в том числе в Комитет ООН по правам человека «в связи с нарушением его прав и применением недозволенных методов дознания, проще говоря — пыток».

В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняли в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит в закрытом режиме.

В мае стало известно, что Верховный суд Беларуси вынес Павлу Шаройко приговор. Он получил восемь лет лишения свободы. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что вина украинского журналиста была доказана, и призвал не увязывать арест и приговор Шаройко с тем, что в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политику. При этом Вакульчик не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными.

 
Теги: Минск
 
 
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Ему продлен срок ареста до 3 октября, когда и состоится следующее заседание суда.
 
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