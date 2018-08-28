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Генпрокурор Беларуси обратился к генпрокурору Украины в связи с делом "белорусского шпиона"
29.08.2018 14:53 — Новости Экономики | Tut.by
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО города Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике. Об этом сообщает
В настоящее время суд Новозаводского района Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже. По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе
В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом.
«Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер. О спланированном характере произошедшего свидетельствуют не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру и малозначительный повод для его избиения (поставил стиральный порошок не на свое место)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.
Отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года — после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука с руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений.
«Следует констатировать, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении», — считают в ведомстве.
В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия. Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Беларуси.
За что задержали белоруса?
Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности
Генеральная прокуратура Беларуси
Белорусская Генпрокуратура также
В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.
Юрий Политика также
В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняли в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит
В мае стало известно, что Верховный суд Беларуси
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Белорусская сторона считает, что "продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию...
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