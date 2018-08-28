Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО города Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике. Об этом сообщает сайт белорусского ведомства.

В настоящее время суд Новозаводского района Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже. По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в посольство Беларуси в Украине с заявлением об избиении его сокамерником.

В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом.

«Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер. О спланированном характере произошедшего свидетельствуют не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру и малозначительный повод для его избиения (поставил стиральный порошок не на свое место)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.

Отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года — после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука с руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений.

«Следует констатировать, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении», — считают в ведомстве.

В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия. Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Беларуси.

За что задержали белоруса?

Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает , что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». Например, как рассказала Генпрокуратура, украинская сторона сообщала, что задержанный, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины составляющие государственную тайну в сфере обороноспособности Украины сведения о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. Но белорусскими следователями была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины.

Белорусская Генпрокуратура также считает , что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​

В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Срок содержания его под стражей продлен до 26 февраля.

Юрий Политика также подал обращение в международные организации, в том числе в Комитет ООН по правам человека «в связи с нарушением его прав и применением недозволенных методов дознания, проще говоря — пыток».

В Минске, напомним, почти одномоментно с процессом в Чернигове начался суд над украинцем Павлом Шаройко, которого также обвиняли в шпионаже. По данным КГБ Беларуси, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд над Шаройко начался в середине февраля и проходит в закрытом режиме .

В мае стало известно, что Верховный суд Беларуси вынес Павлу Шаройко приговор. Он получил восемь лет лишения свободы. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил , что вина украинского журналиста была доказана, и призвал не увязывать арест и приговор Шаройко с тем, что в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политику. При этом Вакульчик не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными.