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Как Путину в Новосибирске прорекламировали МТЗ

29.08.2018 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник, 28 августа, за внимание президента России Владимира Путина, посетившего в Новосибирске выставку «Технопром-2018», сражались сотни участников. Но белорусам удалось заполучить вип-гостя на стенде МТЗ.


Дмитрий Белайц и Владимир Путин. Фото: ООО «МТЗ-Сибирь»

«Когда Владимир Владимирович проходил рядом, передал ему привет от белорусских самбистов. Как тут было не остановится», — рассказал гендиректор ООО «МТЗ-Сибирь», мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, мировой рекордсмен по силовому экстриму Дмитрий Белайц.


Фото: ООО «МТЗ-Сибирь»

Белорусский стенд на выставке посетил также трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, уроженец Новосибирска и депутат Госдумы.

На выставке была представлена также масштабная модель комплекса по переработке отходов сельхозпроизводства в газомоторное топливо и биоорганические удобрения. МТЗ участвует в этом проекте совместно с учеными Новосибирска.


Шестой Международный форум технологического развития «Технопром» проходит на площадке «Новосибирск Экспоцентр» с 27 по 30 августа. Форум собрал рекордные 7 тысяч участников.

 
 
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Во вторник, 28 августа, за внимание президента России Владимира Путина, посетившего в Новосибирске выставку "Технопром-2018", сражались сотни участников. Но белорусам...
 
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