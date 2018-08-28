Как Путину в Новосибирске прорекламировали МТЗ

Во вторник, 28 августа, за внимание президента России Владимира Путина, посетившего в Новосибирске выставку «Технопром-2018», сражались сотни участников. Но белорусам удалось заполучить вип-гостя на стенде МТЗ.



Дмитрий Белайц и Владимир Путин. Фото: ООО «МТЗ-Сибирь»

«Когда Владимир Владимирович проходил рядом, передал ему привет от белорусских самбистов. Как тут было не остановится», — рассказал гендиректор ООО «МТЗ-Сибирь», мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, мировой рекордсмен по силовому экстриму Дмитрий Белайц.



Фото: ООО «МТЗ-Сибирь»

Белорусский стенд на выставке посетил также трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, уроженец Новосибирска и депутат Госдумы.





На выставке была представлена также масштабная модель комплекса по переработке отходов сельхозпроизводства в газомоторное топливо и биоорганические удобрения. МТЗ участвует в этом проекте совместно с учеными Новосибирска.





Шестой Международный форум технологического развития «Технопром» проходит на площадке «Новосибирск Экспоцентр» с 27 по 30 августа. Форум собрал рекордные 7 тысяч участников.