Физическим лицам, уплачивающим налог на недвижимость и земельный налог

Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информирует граждан, владеющих земельными участками и (или) недвижимым имуществом, о том, что 15 ноября текущего года срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога (далее — налоги) за 2018 год.

Плательщиками земельного налога являются физические лица, которые имеют земельные участки, расположенные на территории Республики Беларусь:

— на праве постоянного или временного пользования;

— на праве пожизненного наследуемого владения;

— на праве частной собственности;

— принятые по наследству.

Плательщиками налога на недвижимость являются физические лица, которые имеют расположенные на территории Республики Беларусь капитальные строения (здания, сооружения), включая жилые дома, садовые домики, дачи, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, хозяйственные постройки, их части, а также машино-места, принадлежащие таким лицам:

— на праве собственности;

— принятые по наследству;

— не завершенные строительством, имеющие фундамент, стены, крышу.

Для физических лиц — плательщиков земельного налога и налога на недвижимость предусмотрены льготы по налогам. Так, например, не уплачивают налог на недвижимость и земельный налог пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, и другие нетрудоспособные физические лица при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц. Также, если физическому лицу на праве собственности принадлежат две и более квартиры в многоквартирном и (или) в блокированном жилом доме, то освобождению от налога на недвижимость подлежит только одна из них, а за остальные платит налог.

Уплатить налоги можно через отделения почтовой связи, банк, посредством ЕРИП через интернет-банкинг, мобильный банк, а также непосредственно в «Личном кабинете». За несвоевременную уплату налогов начисляются пени, а также предусмотрена административная ответственность.

Инспекция МНС РБ по Речицкому району убедительно просит вас не откладывать уплату налогов на последний день, а произвести расчеты с бюджетом в ближайшее время.

Если вы по каким-либо причинам не получили извещение на уплату налога на недвижимость и земельного налога, либо имеются вопросы о порядке исчисления налогов и предоставления льгот физическим лицам Вы можете обратиться непосредственно в инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району по адресу: г.п. Лоев, ул. Интернациональная, 14 или по телефону: 4-25-30.

И. Никоненко,

заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району.