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Физическим лицам, уплачивающим налог на недвижимость и земельный налог

29.08.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Физическим лицам, уплачивающим налог на недвижимость и земельный налогИнспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информирует граждан, владеющих земельными участками и (или) недвижимым имуществом, о том, что 15 ноября текущего года срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога (далее — налоги) за 2018 год.
Плательщиками земельного налога являются физические лица, которые имеют земельные участки, расположенные на территории Республики Беларусь:
— на праве постоянного или временного пользования;
— на праве пожизненного наследуемого владения;
— на праве частной собственности;
— принятые по наследству.
Плательщиками налога на недвижимость являются физические лица, которые имеют расположенные на территории Республики Беларусь капитальные строения (здания, сооружения), включая жилые дома, садовые домики, дачи, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, хозяйственные постройки, их части, а также машино-места, принадлежащие таким лицам:
— на праве собственности;
— принятые по наследству;
— не завершенные строительством, имеющие фундамент, стены, крышу.
Для физических лиц — плательщиков земельного налога и налога на недвижимость предусмотрены льготы по налогам. Так, например, не уплачивают налог на недвижимость и земельный налог пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы, и другие нетрудоспособные физические лица при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц. Также, если физическому лицу на праве собственности принадлежат две и более квартиры в многоквартирном и (или) в блокированном жилом доме, то освобождению от налога на недвижимость подлежит только одна из них, а за остальные платит налог.
Уплатить налоги можно через отделения почтовой связи, банк, посредством ЕРИП через интернет-банкинг, мобильный банк, а также непосредственно в «Личном кабинете». За несвоевременную уплату налогов начисляются пени, а также предусмотрена административная ответственность.
Инспекция МНС РБ по Речицкому району убедительно просит вас не откладывать уплату налогов на последний день, а произвести расчеты с бюджетом в ближайшее время.
Если вы по каким-либо причинам не получили извещение на уплату налога на недвижимость и земельного налога, либо имеются вопросы о порядке исчисления налогов и предоставления льгот физическим лицам Вы можете обратиться непосредственно в инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району по адресу: г.п. Лоев, ул. Интернациональная, 14 или по телефону: 4-25-30.

И. Никоненко,

заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району.

 

 
 
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информирует граждан, владеющих земельными участками и (или) недвижимым имуществом, о том, что 15 ноября...
 
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